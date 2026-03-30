मेहमान आएं तो उनके लिए चुटकियों में बनाएं ये 5 स्नैक्स, आसान हैं रेसिपी

अकसर जब मेहमान घर आते हैं तो उन्हें कुछ न कुछ खाने को दिया जाता है। हालांकि, इस दौरान आपके पास व्यंजन बनाने का समय नहीं होता है। ऐसे में आप कुछ ऐसे स्नैक्स बना सकते हैं, जो सेहतमंद और स्वादिष्ट हैं। इन स्नैक्स को बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे स्नैक्स की रेसिपी बताते हैं, जो चुटकियों में तैयार हो जाएंगे और मेहमानों को खुश कर देंगे।

#1 पनीर टिक्का पनीर टिक्का एक पसंदीदा स्नैक्स है, जिसे आप कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। इसके लिए पनीर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इसे दही और मसालों के मिश्रण में मिलाएं। इसके बाद पनीर के टुकड़ों को सींक पर लगाकर ग्रिल करें या तवे पर सेंकें। इसे हरी चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें। यह स्नैक्स न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत है।

#2 दही भल्ला दही भल्ला एक पारंपरिक उत्तर भारतीय स्नैक्स है, जिसे बनाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। इसके लिए पहले उरद दाल को रातभर भिगोकर पीस लें, फिर इन गोलों को तलकर गर्म तेल में डालें। अब इन भल्लों को ठंडा करके दही, इमली की चटनी और भूने मसालों के साथ परोसें। यह स्नैक्स ठंडा-ठंडा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है।

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#3 मूंगफली की टिक्की मूंगफली की टिक्की एक सेहतमंद स्नैक है, जिसे आप जल्दी बना सकते हैं। इसके लिए पहले मूंगफली को भून लें, फिर इसे पीसकर आटे में मिलाएं। अब इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण की छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तवे पर सेंकें या तेल में तलें। इसे हरी चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें। यह स्नैक न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत है।

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#4 इडली अप्पम इडली अप्पम एक दक्षिण भारतीय स्नैक है, जिसे आप चुटकियों में बना सकते हैं। इसके लिए पहले इडली के घोल को तैयार करें, फिर उसमें करी पत्ता, सरसों, उड़द दाल और हरी मिर्च मिलाकर छोटे-छोटे गोल बनाएं। अब इन गोलों को तेल में सुनहरा होने तक सेंकें। इसे नारियल की चटनी या सांभर के साथ गर्मागर्म परोसें। यह स्नैक न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पौष्टिक भी है।