जल्द से बनाएं ये 5 स्वादिष्ट डिनर व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

आजकल की व्यस्त जीवनशैली में खाना बनाना एक चुनौतीपूर्ण काम हो गया है, खासकर जब बात रात के खाने की आती है तो लोग जल्दी में होते हैं और कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, जो स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर हो। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे डिनर व्यंजनों की विधि बताते हैं, जिन्हें जल्द बनाया जा सकता है और ये स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी हैं।

#1 चटपटी चाट चाट तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी बिना पकाए बनने वाली चटपटी चाट खाई है? इसे बनाने के लिए एक कटोरे में उबले आलू (छिलकर छोटे टुकड़ों में कटे हुए), चना, कच्चा पपीता (कदूकस किया हुआ), अनार के दाने, हरा धनिया, पुदीने की चटनी और इमली की चटनी मिलाएं। अब इस पर चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इस स्वादिष्ट चाट का आनंद लें।

#2 फल और मेवे का सलाद फल और मेवे का सलाद एक ऐसा विकल्प है, जो आपको ताजगी और ऊर्जा देता है। इसे बनाने के लिए एक बड़े कटोरे में सेब, नाशपाती, केला, अंगूर, आम और अनार के दाने डालें। अब इसमें किशमिश, अखरोट और बादाम भी मिला सकते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा दही, शहद और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिलाएं। यह सलाद न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें विटामिन्स और मिनरल्स की भरपूर मात्रा भी होती है।

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#3 पनीर रोल्स पनीर रोल्स एक बेहतरीन स्नैक हैं, जिन्हें आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए पहले पनीर को कद्दूकस कर लें और उसमें नमक, काली मिर्च, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और थोड़ा-सा हरा धनिया मिलाएं। अब इस मिश्रण को पूरी या पराठे में भरकर रोल बना लें। इसके बाद इन रोल्स को सैंडविच मेकर में सेंक लें। तैयार पनीर रोल्स को हरी चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।

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#4 दही वड़ा दही वड़ा एक प्रसिद्ध उत्तर भारतीय व्यंजन है, जिसे बनाने के लिए उड़द दाल को रातभर भिगोकर पीस लें, फिर इसमें नमक, काली मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरा धनिया मिलाएं। अब इस मिश्रण को छोटी-छोटी टिक्कियों के आकार में बनाकर ठंडे तेल में तल लें। इसके बाद इन वड़ों को गर्मागर्म परोसें। इन वड़ों को बनाना आसान है और ये स्वादिष्ट भी लगते हैं।