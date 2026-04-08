अच्छी नींद के लिए अपनाएं ये 5 रात की आदतें, आज ही करें शुरुआत

आयुर्वेद को 'जीवन का विज्ञान' भी कहा जाता है और यह शरीर के लिए प्राकृतिक तरीके से देखभाल करने में मदद करता है। यह शरीर में मौजूद तीन दोषों वायु, पित्त और कफ के आधार पर जीवनशैली को संतुलित रखने की सलाह देता है। इनमें से वायु दोष की अनियमितताएं तनाव, चिंता और अनिद्रा का कारण बन सकती हैं। अगर आप रात की कुछ आदतें अपनाते हैं तो अच्छी नींद मिल सकती है। आइए ऐसे ही आदतें जानते हैं।

#1 सोने के लिए सही समय चुनें आयुर्वेद के अनुसार, रात के समय सोने का सबसे अच्छा समय शाम 10 बजे है। इससे पहले अगर आप बिस्तर पर लेटते हैं तो 11 बजे तक आपकी नींद आ जाएगी। अगर आप इस समय बिस्तर पर लेटते हैं तो अगली सुबह जल्दी उठने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इससे आपको अपने कामों के लिए ज्यादा समय मिल सकेगा और आप दिन के समय खुद को तरोताजा महसूस करेंगे।

#2 सोने से पहले कुछ मिनट ध्यान करें रात के समय ध्यान करने से शरीर को आराम मिलता है और अच्छी नींद आती है। यह शरीर में तनाव के हार्मोन को कम करने में भी मदद कर सकता है। इसके लिए बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। इसके बाद अपने मन में सकारात्मक बातें दोहराएं। इससे आप अपने मन को शांत कर पाएंगे और अच्छी नींद ले सकेंगे। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करने से लाभ मिलेगा।

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#3 लैपटॉप और मोबाइल का इस्तेमाल करें कम रात के समय लैपटॉप या मोबाइल का इस्तेमाल करने से बचें क्योंकि इनकी स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी नींद के हार्मोन को प्रभावित करती है। अगर आप रात के समय इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको नींद आने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए इनका इस्तेमाल कम से कम करें। अगर आपको रात के समय किसी काम के लिए इनकी जरूरत पड़ती है तो इनकी जगह किताब या जर्नल पढ़ें।

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#4 सोने से पहले हल्का खाना खाएं रात का खाना सोने से कम से कम 2 से 3 घंटे पहले खा लेना चाहिए। इसके अलावा हल्का खाना खाएं क्योंकि पेट भरा होने से सोने में दिक्कत हो सकती है। आप चाहें तो रात के खाने में खिचड़ी, दलिया, खिचड़ी जैसी चीजों को शामिल कर सकते हैं। अगर आपको इनसे भी हल्का खाना चाहिए तो दाल-चावल या दही-चावल खा सकते हैं। इससे आपका पाचन भी सही रहेगा।