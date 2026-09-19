आपको है नींद में चलने की आदत? इसके पीछे हो सकते हैं ये 5 कारण
क्या है खबर?
नींद में चलना एक अनोखी और रहस्यमयी स्थिति है, जिसमें व्यक्ति सोते समय चलता है। इस स्थिति को 'स्लीपवॉकिंग' कहा जाता है। यह आमतौर पर बच्चों में देखने को मिलती है, लेकिन बड़ों में भी यह समस्या हो सकती है। इस लेख में हम जानेंगे कि नींद में चलने के पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं और इससे जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी भी देंगे। ये जानकारी आपको इस समस्या का हल ढूंढने में मदद कर सकती हैं।
#1
वंश से जुड़ा प्रभाव
नींद में चलना वंश से जुड़ा हो सकता है। अगर परिवार के किसी सदस्य को यह समस्या है तो बच्चों में भी यह होने की संभावना बढ़ जाती है।
वंशानुगत कारणों से यह समस्या पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकती है। इसलिए, अगर आपके परिवार में किसी को यह समस्या है तो आपको भी इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए और जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए।
इससे आप इस स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और सही उपचार ले सकते हैं।
#2
नींद की कमी
नींद की कमी भी नींद में चलने का एक बड़ा कारण हो सकता है। जब शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिलता तो दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पाता, जिससे नींद में चलने की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
इसलिए, यह जरूरी है कि आप अपनी नींद पूरी करें और नियमित रूप से 7-8 घंटे की नींद लें। इसके अलावा सोने से पहले शांत माहौल बनाएं और मोबाइल जैसे उपकरणों से दूरी बनाएं।
#3
मानसिक तनाव
मानसिक तनाव भी नींद में चलने का एक अहम कारण हो सकता है। जब व्यक्ति मानसिक दबाव या तनाव का सामना करता है तो उसकी नींद पर बुरा असर पड़ता है, जिससे नींद में चलने की संभावना बढ़ जाती है।
तनाव के कारण व्यक्ति की नींद टूट सकती है और वह अधूरी रह जाती है। इसलिए, मानसिक सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि इस समस्या से बचा जा सके।
#4
शराब और कैफीन का सेवन
शराब और कैफीन का अधिक सेवन भी नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, जिससे नींद में चलने की संभावना बढ़ जाती है।
ने से पहले शराब पीने से बचें और कैफीन युक्त पेय, जैसे चाय-कॉफी का सेवन सीमित करें।
इनकी जगह हल्का और बिना कैफीन वाला पेय लें। इससे आपकी नींद बेहतर होगी और नींद में चलने की समस्या से बचा जा सकेगा।
इसके अलावा सोने से पहले कुछ समय शांत माहौल में बिताएं।
#5
शारीरिक समस्याएं
कुछ शारीरिक समस्याएं भी नींद में चलने का कारण बन सकती हैं, जैसे कि अनिद्रा, सांस लेने में दिक्कत या फिर दिमाग से जुड़ी कोई बीमारी।
इन समस्याओं का समय पर इलाज करना बहुत जरूरी है, ताकि स्थिति और बिगड़ने से बच सके और व्यक्ति सामान्य जीवन जी सके।
इस प्रकार नींद में चलना कई कारणों से हो सकता है, जिनका सही तरीके से निदान करना जरूरी है, ताकि व्यक्ति स्वस्थ रह सके।