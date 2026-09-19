नींद में चलने के कारण

आपको है नींद में चलने की आदत? इसके पीछे हो सकते हैं ये 5 कारण

लेखन सयाली 11:44 am Sep 19, 202611:44 am

क्या है खबर?

नींद में चलना एक अनोखी और रहस्यमयी स्थिति है, जिसमें व्यक्ति सोते समय चलता है। इस स्थिति को 'स्लीपवॉकिंग' कहा जाता है। यह आमतौर पर बच्चों में देखने को मिलती है, लेकिन बड़ों में भी यह समस्या हो सकती है। इस लेख में हम जानेंगे कि नींद में चलने के पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं और इससे जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी भी देंगे। ये जानकारी आपको इस समस्या का हल ढूंढने में मदद कर सकती हैं।