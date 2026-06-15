सुबह उठते ही रोजाना पैरों में होता है दर्द? जानिए इसके 5 संभावित कारण

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ज्यादा देर तक बैठना या खड़े रहना

अगर आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं या लगातार खड़े रहते हैं तो इससे भी पैरों में दर्द हो सकता है। अगर आपका काम बैठकर होता है तो बीच-बीच में उठकर थोड़ा चलें या खिंचाव करें, ताकि रक्त संचार सही बना रहे और मांसपेशियों पर कोई अतिरिक्त दबाव न पड़े। इसके अलावा कुछ मिनट हल्की कसरत भी करें, जिससे आपकी मांसपेशियां सक्रिय रहें और दर्द से राहत मिले। ज्यादा देर खड़े रहना पड़े तो बाद में आराम जरूर करें।