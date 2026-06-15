सुबह उठते ही रोजाना पैरों में होता है दर्द? जानिए इसके 5 संभावित कारण
क्या है खबर?
सुबह उठते ही पैरों में दर्द की समस्या कई लोगों के लिए आम हो गई है। यह दर्द खासकर बुजुर्गों में अधिक देखने को मिलता है, लेकिन युवा भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। इस लेख में हम आपको इस समस्या के 5 मुख्य कारण बताने जा रहे हैं, जो आपको जरूर मालूम होने चाहिए। इनके बारे में जानकर आप सही समय पर उपचार ले सकेंगे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकेंगे।
#1
सोते समय सही तरीके से न लेटना
जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर एक स्थिर स्थिति में रहता है। अगर आप किसी गलत मुद्रा में सोते हैं तो इससे आपकी मांसपेशियों पर दबाव पड़ सकता है और सुबह उठते ही पैरों में दर्द हो सकता है। इस समस्या से बचने के लिए हमेशा एक आरामदायक गद्दे और तकिये का उपयोग करें, ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी सही स्थिति में रहे और मांसपेशियों पर कोई अतिरिक्त दबाव न पड़े।
#2
उम्र का असर
जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। इस कारण बुजुर्गों को सुबह उठते ही पैरों में दर्द होना आम बात है। इसके लिए नियमित रूप से हल्की-फुल्की कसरत करना जरूरी है, ताकि मांसपेशियां मजबूत रहें और रक्त संचार भी बेहतर हो सके। इसके अलावा संतुलित डाइट लेना भी महत्वपूर्ण है, जिसमें विटामिन और कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ शामिल हों, ताकि हड्डियां स्वस्थ रहें और दर्द से राहत मिले।
#3
ज्यादा देर तक बैठना या खड़े रहना
अगर आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं या लगातार खड़े रहते हैं तो इससे भी पैरों में दर्द हो सकता है। अगर आपका काम बैठकर होता है तो बीच-बीच में उठकर थोड़ा चलें या खिंचाव करें, ताकि रक्त संचार सही बना रहे और मांसपेशियों पर कोई अतिरिक्त दबाव न पड़े। इसके अलावा कुछ मिनट हल्की कसरत भी करें, जिससे आपकी मांसपेशियां सक्रिय रहें और दर्द से राहत मिले। ज्यादा देर खड़े रहना पड़े तो बाद में आराम जरूर करें।
#4
पोषण की कमी
हमारी डाइट में जरूरी पोषक तत्वों की कमी भी पैरों में दर्द का कारण बन सकती है। खासकर विटामिन, कैल्शियम और पोटेशियम की कमी होने पर हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे दर्द होता है। इसलिए, अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फल, दूध और दही जैसी पोषक तत्वों से भरपूर चीजों को शामिल करें, ताकि शरीर को सभी जरूरी विटामिन मिल सकें। साथ ही संतुलित डाइट लेने से हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूती बनी रहती है।
#5
पुरानी चोट का असर
अगर पहले कभी आपके पैरों में चोट लगी हो और उसका इलाज सही तरीके से न हुआ हो तो उसका असर आज भी हो सकता है। पुरानी चोट का दर्द कभी-कभी अचानक वापस आ जाता है, खासकर सुबह उठते समय जब शरीर पूरी तरह से सक्रिय नहीं होता। इसके लिए जरूरी है कि आप समय-समय पर डॉक्टर से जांच कराते रहें और अगर कोई समस्या हो तो तुरंत इलाज करवाएं।