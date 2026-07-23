भारतीय ब्रेड और उनकी कैलोरी

नान से भटूरे तक, सभी की इन 5 पसंदीदा देसी ब्रेड में होती हैं कितनी कैलोरी?

लेखन सयाली 01:56 pm Jul 23, 202601:56 pm

क्या है खबर?

भारतीय ब्रेड की कई किस्में हैं, जिनका सेवन देशभर में रोजाना किया जाता है। ये ब्रेड न केवल स्वाद में बेहतरीन हैं, बल्कि पोषण का भी अच्छा स्रोत हैं। हालांकि, अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको पोषक तत्वों के साथ-साथ कैलोरी का भी ध्यान रखना चाहिए। आइए आज हम आपको 5 भारतीय ब्रेड की कैलोरी के बारे में बताते हैं, ताकि आप अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए इन्हें खा सकें।