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नान से भटूरे तक, सभी की इन 5 पसंदीदा देसी ब्रेड में होती हैं कितनी कैलोरी?
भारतीय ब्रेड और उनकी कैलोरी

नान से भटूरे तक, सभी की इन 5 पसंदीदा देसी ब्रेड में होती हैं कितनी कैलोरी?

लेखन सयाली
Jul 23, 2026
01:56 pm
क्या है खबर?

भारतीय ब्रेड की कई किस्में हैं, जिनका सेवन देशभर में रोजाना किया जाता है। ये ब्रेड न केवल स्वाद में बेहतरीन हैं, बल्कि पोषण का भी अच्छा स्रोत हैं। हालांकि, अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको पोषक तत्वों के साथ-साथ कैलोरी का भी ध्यान रखना चाहिए। आइए आज हम आपको 5 भारतीय ब्रेड की कैलोरी के बारे में बताते हैं, ताकि आप अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए इन्हें खा सकें।

#1

तंदूरी रोटी

तंदूरी रोटी एक लोकप्रिय भारतीय ब्रेड है, जो गेहूं के आटे से बनाई जाती है। इसे तंदूर में पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद बेहद खास हो जाता है।

तंदूरी रोटी के एक पीस में लगभग 60 से 70 कैलोरी होती है।

यह रोटी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें फाइबर और प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है, जो पाचन को बेहतर बनाने और ऊर्जा देने में मदद करती है।

#2

नान

नान एक और मशहूर भारतीय ब्रेड है, जो मैदा या गेहूं के आटे से बनाई जाती है। इसे भी तंदूर में पकाया जाता है, लेकिन इसकी बनावट तंदूरी रोटी से अलग होती है।

नान के एक पीस में लगभग 80-100 कैलोरी होती है। यह रोटी मक्खन या तेल से बनाई जाती है, जिससे इसका स्वाद लाजवाब हो जाता है।

नान को ग्रेवी वाली सब्जियों या दाल जैसे व्यंजनों के साथ परोसा जाता है।

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#3

पराठे

पराठे कई प्रकार के होते हैं, जैसे आलू वाले, गोभी वाले और पनीर वाले आदि। इन्हें तवे पर तेल या घी लगाकर पकाया जाता है।

पराठे की कैलोरी उसकी फिलिंग और तेल की मात्रा पर निर्भर करती है। आमतौर पर एक पराठे में लगभग 100-120 कैलोरी होती हैं।

पराठे को दही या अचार के साथ परोसना इसे और भी स्वादिष्ट बना देता है। पराठे का अनोखा स्वाद और बनावट इसे खाने का मजा दोगुना कर देते हैं।

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#4

भटूरे

भटूरा एक खास प्रकार की ब्रेड है, जो मैदा और दही के मिश्रण से बनाई जाती है। इसे गर्म तेल में तला जाता है, जिससे इसका आकार बड़ा और फूल जाता है।

भटूरे के एक पीस में लगभग 150-200 कैलोरी होती है। यह ब्रेड छोले नामक व्यंजन के साथ परोसी जाती है।

भटूरों का कुरकुरा बाहरी भाग और नरम अंदरूनी हिस्से का मेल इसे बेहद स्वादिष्ट बनाते हैं। इन दिनों फिलिंग वाले भटूरे भी काफी लोकप्रिय होते जा रहे हैं।

#5

पूड़ी

पूड़ी भी एक आम भारतीय ब्रेड है, जो मैदा या गेहूं के आटे से बनाई जाती है। इसे गर्म तेल में तला जाता है, जिससे इसका आकार बड़ा और फूल जाता है।

पूड़ी के एक पीस में लगभग 50-70 कैलोरी होती है। पूड़ी को आलू या अन्य सब्जियों के साथ परोसना इसे और भी स्वादिष्ट बना देता है।

इन सभी भारतीय ब्रेड का सेवन संतुलित मात्रा में करना चाहिए, ताकि शरीर को पूरा पोषण मिल सके।

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