गर्मियों के दौरान घर में घुस जाते हैं मच्छर? इन 5 पौधों को घर में लगाएं

गर्मियों के दौरान मच्छरों की आमद बढ़ जाती है और ये न केवल असुविधा पैदा करते हैं, बल्कि कई बीमारियों का कारण भी बनते हैं। इनसे बचाव के लिए हम कई तरह के उपाय अपनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ पौधे भी मच्छरों को दूर कर सकते हैं? आइए आज हम आपको 5 ऐसे पौधों के बारे में बताते हैं, जिनकी खुशबू से मच्छर दूर रहते हैं।

#1 नीम का पौधा नीम का पौधा न केवल सेहत के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि यह मच्छरों को भी दूर भगाता है। नीम की पत्तियों का रस अगर घर के कोनों में छिड़का जाए तो मच्छर वहां आने से बचते हैं। इसके अलावा नीम का तेल भी उपयोगी होता है। आप इसे अपने घर के आसपास छिड़क सकते हैं। नीम का पौधा अपने कीटाणुनाशक गुणों के कारण भी जाना जाता है, जो घर को स्वच्छ बनाए रखने में योगदान देता है।

#2 तुलसी का पौधा तुलसी का पौधा भारतीय संस्कृति में बहुत अहमियत रखता है। यह धार्मिक नजरिये से ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। तुलसी की खुशबू मच्छरों को पसंद नहीं आती, इसलिए इसे अपने घर में लगाना फायदेमंद होता है। नियमित रूप से तुलसी की देखभाल करने से यह स्वस्थ रहती है और इसके गुण बरकरार रहते हैं। तुलसी का पौधा आपके घर को एक पवित्र और सकारात्मक माहौल भी देता है।

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#3 लैवेंडर का पौधा लैवेंडर का पौधा अपनी खुशबू के लिए मशहूर है, जो तनाव कम करने में मदद करती है। इसके अलावा लैवेंडर की खुशबू भी मच्छरों को पसंद नहीं आती, जिससे वे इस वातावरण में रहना नहीं चाहते। लैवेंडर का पौधा कम पानी मांगता है और धूप में अच्छा बढ़ता है, जिससे इसकी देखभाल करना आसान हो जाता है। इसे अपने बगीचे या बालकनी में लगाएं, ताकि इसका पूरा फायदा मिल सके।

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#4 पुदीने का पौधा पुदीने का पौधा न केवल खान-पान में उपयोग होता है, बल्कि इसकी खुशबू भी मच्छरों को दूर भगाने में मदद करती है। पुदीने का तेल या पत्तियां अगर घर के कोनों पर रखें जाएं, तो ये प्रभावी साबित होते हैं। पुदीने की ताजगी भरी खुशबू न केवल वातावरण को तरोताजा करती है, बल्कि मच्छरों को भी नापसंद होती है। इसे अपने रसोईघर या बगीचे में लगाएं, ताकि इसका पूरा फायदा मिल सके।