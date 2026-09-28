अक्टूबर के महीने में इन 5 पौधों को लगाना चाहिए, खान-पान में भी आएंगे काम
क्या है खबर?
अक्टूबर का महीना सर्दियों के मौसम की शुरुआत करने वाला है। इस दौरान तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आएगी और हवा में नमी बढ़ जाएगी। ऐसे में अगर आप अपने घर या बगीचे में पौधे लगाने की योजना बना रहे हैं तो अक्टूबर का महीना इसके लिए बेहतरीन है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे पौधों के बारे में बताते हैं, जिन्हें अक्टूबर में लगाना आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है।
#1
पालक
पालक एक पौष्टिक हरी सब्जी है, जो अक्टूबर से मार्च तक की सर्दियों में आसानी से उगाई जा सकती है। यह पौधा कम समय में तैयार हो जाता है और इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर और विटामिन-A की भरपूर मात्रा होती है।
इसके अलावा इसमें ऐसे पोषक तत्व भी होते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचा सकते हैं। पालक को आप अपने घर के बगीचे में आसानी से उगा सकते हैं।
#2
हरा धनिया
हरा धनिया एक ऐसा मसाला है, जिसका उपयोग कई तरह के व्यंजनों को बनाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा यह कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है।
हरे धनिये के पौधे को भी अक्टूबर से मार्च तक की सर्दियों में लगाया जा सकता है। इसे उगाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती।
आप चाहें तो इसे अपने घर के बगीचे में भी उगा सकते हैं।
#3
मेथी
मेथी एक पौष्टिक हरी सब्जी है, जो सर्दियों में आसानी से उगाई जा सकती है। इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर और विटामिन-A की भरपूर मात्रा होती है।
इसके अलावा इसमें ऐसे पोषक तत्व भी होते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचा सकते हैं। मेथी को आप अपने घर के बगीचे में भी आसानी से उगा सकते हैं।
इसे उगाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती।
#4
बथुआ
बथुआ एक पौष्टिक हरी सब्जी है, जिसे भी अक्टूबर से मार्च तक की सर्दियों में आसानी से उगाया जा सकता है। इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर और विटामिन-A की भरपूर मात्रा होती है।
इसके अलावा इसमें ऐसे पोषक तत्व भी होते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचा सकते हैं। इसे उगाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती।
बथुआ का उपयोग आप पराठे या रायते आदि बनाने के लिए कर सकते हैं।
#5
गाजर
गाजर सर्दियों की सबसे लोकप्रिय सब्जियों में से एक है, जिसे अक्टूबर से मार्च तक की सर्दियों में आसानी से उगाया जा सकता है। इसमें विटामिन-A, विटामिन-C, विटामिन-K और पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है।
गाजर का उपयोग आप सलाद या हलवा आदि बनाने के लिए कर सकते हैं। इन सब्जियों को अपने घर के बगीचे में उगाकर आप न केवल ताजा भोजन प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे सकते हैं।