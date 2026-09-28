अक्टूबर के महीने में इन 5 पौधों को लगाना चाहिए, खान-पान में भी आएंगे काम

बथुआ एक पौष्टिक हरी सब्जी है, जिसे भी अक्टूबर से मार्च तक की सर्दियों में आसानी से उगाया जा सकता है। इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर और विटामिन-A की भरपूर मात्रा होती है।

इसके अलावा इसमें ऐसे पोषक तत्व भी होते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचा सकते हैं। इसे उगाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती।

बथुआ का उपयोग आप पराठे या रायते आदि बनाने के लिए कर सकते हैं।