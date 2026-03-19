घर को कीड़ों-मकौड़ों से रख सकते हैं दूर, इन 5 पौधों को घर में लगाएं

आमतौर पर घर में कीड़े-मकोड़े लगने पर लोग उन्हें दूर भगाने के लिए रसायन युक्त कीटनाशक का उपयोग करते हैं। हालांकि, इनकी गंध और नुकसान से बचने के लिए कई बार इनका ज्यादा उपयोग कर देते हैं। इससे बेहतर है कि आप ऐसे पौधे लगाएं, जो कीड़े-मकोड़ों को दूर रखने के साथ-साथ घर की खूबसूरती भी बढ़ा सकते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे पौधों के बारे में बताते हैं, जो घर से कीड़े-मकोड़े दूर रखते हैं।

#1 तुलसी तुलसी को पवित्र पौधा माना जाता है और इसे धार्मिक मान्यता प्राप्त है। इसका धार्मिक महत्व के अलावा तुलसी के पौधे में मौजूद खास सुगंध कीड़े-मकोड़ों को दूर रखने में मदद कर सकती है, खासकर मच्छरों को घर से दूर रखने के लिए तुलसी का पौधा बहुत फायदेमंद हो सकता है। लाभ के लिए घर के आंगन या छत पर एक बड़ा गमला रखकर उसमें तुलसी का पौधा लगाएं।

#2 लहसुन लहसुन एक ऐसा मसाला है, जो खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ सेहत के लिए फायदेमंद होता है। क्या आप जानते हैं कि लहसुन पौधे की पत्तियां भी कीड़े-मकोड़ों को घर से दूर रखने में मदद कर सकती हैं। लहसुन की पत्तियों से निकलने वाली गंध मक्खियों, मच्छरों, चीटियों और कई अन्य कीड़ों को घर में घुसने से रोकती है। लाभ के लिए घर के आंगन या छत पर लहसुन का पौधा लगाएं।

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#3 नीम नीम के पौधे को विभिन्न तरह के फायदों का भंडार माना जाता है। यह कई तरह की बीमारियों का इलाज करने में मदद कर सकता है और घर से कीड़े भी दूर रख सकता है। नीम के पौधे की पत्तियों और बीजों से निकलने वाला तेल घर में कीड़े-मकोड़े लगने से रोकने में मदद कर सकता है। लाभ के लिए अपने घर के आंगन या छत पर एक बड़ा गमला रखकर उसमें नीम का पौधा लगाएं।

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#4 लेमनग्रास लेमनग्रास एक ऐसा पौधा है, जिसकी सुगंध भी कीड़े-मकोड़े दूर करने में मदद करती है। लेमनग्रास की पत्तियों में एक खास तत्व होता है, जो मच्छरों समेत अन्य कीड़ों को घर से दूर रखता है। इसके अलावा लेमनग्रास कई फायदों से भी भरपूर होता है। यह सेहत के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। लाभ के लिए अपने घर के आंगन या छत पर एक बड़ा गमला रखकर उसमें लेमनग्रास का पौधा लगाएं।