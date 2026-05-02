अपने बगीचे और बालकनी में लगाएं ये 5 खूबसूरत पौधे, तितलियों को करेंगे आकर्षित

तितलियां प्रकृति के सबसे सुंदर और आकर्षक जीवों में से एक हैं। अगर आप अपने बगीचे में तितलियों को देखने का आनंद लेना चाहते हैं तो कुछ खास पौधे इस काम को आसान बना सकते हैं। इन पौधों की खुशबू और रंग-बिरंगे फूल तितलियों को आकर्षित करते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे पौधों के बारे में बताते हैं, जो आपके बगीचे में तितलियों को आकर्षित करने में मदद कर सकते हैं।

#1 बटरफ्लाई प्लांट (बडलेया) बडलेया एक ऐसा पौधा है, जो अपने नीले और बैंगनी रंग के फूलों से तितलियों को आकर्षित करता है। यह पौधा गर्मियों में खिलता है और इसकी पत्तियां भी तितलियों के लिए खाना होती हैं। इसे अपने बगीचे में लगाना आसान होता है और यह कम देखभाल मांगता है। बडलेया का पौधा हर प्रकार की मिट्टी में उग सकता है, लेकिन इसे धूप वाली जगह पर रखना चाहिए, ताकि इसके फूल अच्छे से खिल सकें।

#2 फ्लॉक्स फ्लॉक्स एक खुशबूदार फूल वाला पौधा है, जो तितलियों को बहुत पसंद आता है। इसके रंग-बिरंगे फूल गर्मियों में खिलते हैं और लंबे समय तक टिके रहते हैं। फ्लॉक्स की खासियत यह है कि यह सूखी मिट्टी में भी अच्छी तरह से उग सकता है। इसे सप्ताह में एक बार पानी देने की जरूरत होती है। फ्लॉक्स को धूप वाली जगह पर रखें, ताकि इसके फूल अच्छे से खिल सकें।

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#3 लव-इन-ए-मिस्ट (नीदरलैंड) लव-इन-ए-मिस्ट एक अनोखा प्रकार का पौधा है, जिसके फूलों की बनावट बहुत खूबसूरत होती है। इसके फूल सफेद, नीले और गुलाबी रंगों में आते हैं, जो तितलियों को आकर्षित करते हैं। इस पौधे का नाम 'नीदरलैंड' इसलिए रखा गया, क्योंकि यह नीदरलैंड का मूल निवासी है। लव-इन-ए-मिस्ट को कम पानी की जरूरत होती है और यह किसी भी प्रकार की मिट्टी में उग सकता है। इसे धूप वाली जगह पर रखना चाहिए, ताकि इसके फूल अच्छे से खिल सकें।

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#4 कोसमोस कोसमोस एक लंबा और सुंदर पौधा होता है, जिसके गुलाबी, सफेद और नारंगी रंग के फूल तितलियों को बहुत पसंद आते हैं। यह पौधा आसानी से हर प्रकार की मिट्टी में उग सकता है और इसकी देखभाल करना भी आसान होता है। कोसमोस को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसे सूखी मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। इसके फूल लंबे समय तक टिके रहते हैं, जिससे आपका बगीचा हमेशा खूबसूरत दिखता है।