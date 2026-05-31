भोपाल के पास स्थित हैं ये 5 खूबसूरत पर्यटन स्थल, घूमने की बना सकते हैं योजना

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल न केवल अपनी झीलों के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके पास कई खूबसूरत पर्यटन स्थल भी हैं। अगर आप इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का संगम एक साथ देखना चाहते हैं तो भोपाल के पास कई विकल्प उपलब्ध हैं। यहां की यात्रा आपको न केवल आनंदित करेगी बल्कि आपको नई ऊर्जा भी प्रदान करेगी। आइए आज हम आपको भोपाल के पास स्थित 5 खूबसूरत पर्यटन स्थलों के बारे में बताते हैं।

#1 सांची स्तूप सांची स्तूप एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, जो बौद्ध धर्म के लिए बेहद खास है। यह स्थल लगभग 2,300 साल पुराना है और यहां भगवान बुद्ध की अस्थियों को रखा गया था। यहां का मुख्य स्तूप दुनिया के सबसे पुराने पत्थर के स्मारकों में से एक है। इसके अलावा यहां कई अन्य छोटे-छोटे स्तूप और मंदिर भी हैं, जो बौद्ध वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सांची की यात्रा आपको इतिहास के करीब ले जाएगी।

#2 भीमबेटका गुफाएं भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित भीमबेटका गुफाएं प्राचीन मानव सभ्यता के निशान हैं। इन गुफाओं में पाए गए चित्रकारी लगभग 10,000 साल पुराने हैं, जो मानव विकास के शुरुआती चरणों को दर्शाते हैं। इन चित्रों में शिकार, नाच-गाना और धार्मिक अनुष्ठान जैसे दृश्य शामिल हैं। यह स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, जो इतिहास प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। यहां की यात्रा आपको प्राचीन मानव जीवन के बारे में जानने का मौका देगी।

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#3 विदिशा भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित विदिशा एक ऐतिहासिक शहर है, जो प्राचीन गुप्तकालीन सभ्यता का हिस्सा रहा है। यहां कई पुराने मंदिर, स्तूप और खंडहर मौजूद हैं, जो उस समय की वास्तुकला को दर्शाते हैं। यहां का भोजेश्वरी मंदिर अपनी सुंदरता और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहां का सांची स्तूप भी बहुत प्रसिद्ध है। विदिशा की यात्रा आपको भारत के प्राचीन इतिहास से रूबरू कराएगी।

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#4 पचमढ़ी भोपाल से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित पचमढ़ी मध्य प्रदेश की एकमात्र हिल स्टेशन है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ठंडी जलवायु के लिए जाना जाता है। यहां की ऊंची चोटी, झरने और घने जंगल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पचमढ़ी आने वाले पर्यटक यहां ट्रेकिंग कर सकते हैं और प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं। इसके अलावा यहां का अलेक्जेंडर कैव डिफेंस फोर्ट भी देखने लायक है।