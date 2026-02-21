इटली का प्राचीन रॉक शहर है मटेरा, यहां जरूर देखें ये 5 प्रमुख पर्यटन स्थल

इटली के दक्षिणी हिस्से में स्थित मटेरा एक अनोखा रॉक शहर है, जो काफी चर्चित है। यह शहर पहाड़ियों पर बसा है, जहां की इमारतें चूना पत्थर से बनी हैं। यहां के घर गुफाओं के अंदर बने हुए हैं, जो इसे एक अनोखा आकर्षण प्रदान करते हैं। मटेरा का इतिहास बहुत पुराना है और यह विश्व धरोहर स्थल भी है। यहां का जीवन आज भी संघर्षमय है, लेकिन इसकी सुंदरता और संस्कृति पर्यटकों को आकर्षित करती है।

#1 मटेरा के गुफाओं वाले घर मटेरा के गुफाओं वाले घर इस शहर की पहचान हैं। ये घर पहाड़ियों के किनारों पर बने हैं और इनमें लोग रहते हैं। इन घरों का निर्माण चूना पत्थर से किया गया है, जो उन्हें ठंडा रखने में मदद करता है। यहां के लोग इन गुफाओं में पीढ़ियों से रह रहे हैं और आज भी इनमें जीवन जारी है। इन गुफाओं में रहने वाले लोग प्राकृतिक रूप से ठंडक का आनंद लेते हैं और पुराने समय जैसी जीवनशैली अपनाते हैं।

#2 सांता मारिया देल कार्मेना चर्च सांता मारिया देल कार्मेना चर्च मटेरा का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह चर्च 13वीं सदी में बनाया गया था और इसकी डिजाइन बहुत सुंदर है। यहां आप धार्मिक अनुष्ठानों के अलावा शहर के इतिहास को भी जान सकते हैं। इस चर्च की दीवारों पर बनी चित्रकारी और मूर्तियां इसे एक खास स्थान बनाती हैं। यहां आने वाले पर्यटक इसकी भव्यता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और इसे अपनी यात्रा सूची में शामिल करना नहीं भूलते।

#3 पलाज्जो वानुची पलाज्जो वानुची मटेरा का एक ऐतिहासिक महल है, जो 15वीं सदी में बना था। यह महल अब एक संग्रहालय बन चुका है, जहां आप शहर की पुरानी वस्तुएं देख सकते हैं। इस संग्रहालय में मटेरा के इतिहास से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिलती हैं। यहां आने वाले पर्यटक इस महल की भव्यता और इसके संग्रह को देखकर प्रभावित होते हैं। यह महल मटेरा की सांस्कृतिक धरोहर को समझने का एक बेहतरीन स्थान है।

#4 पलाज्जो लैन्सिनो पलाज्जो लैन्सिनो भी एक पुराना महल है, जो 16वीं सदी में बनाया गया था। यह महल अब एक होटल बन चुका है, जहां आप आराम फरमा सकते हैं और ठहर सकते हैं। यहां से पूरे शहर का सुंदर नजारा देखा जा सकता है। पलाज्जो लैन्सिनो अपने खूबसूरत दृश्यों और आरामदायक माहौल के लिए मशहूर है। यहां आने वाले पर्यटक इस महल की भव्यता और इसकी होटल सेवाओं को देखकर प्रभावित होते हैं।