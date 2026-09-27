अक्टूबर में घूमने के लिए जगहें

अक्टूबर में घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें, 20 हजार से कम होगा खर्चा

लेखन सयाली 12:51 pm Sep 27, 202612:51 pm

क्या है खबर?

अक्टूबर का महीना त्योहारों से भरा होता है और इस समय घूमने का मजा ही कुछ और है। इस महीने में कई त्योहार आते हैं, जैसे दुर्गा पूजा और छठ पूजा। इस महीने मौसम भी सुहाना होता है और हल्की-हल्की ठंड पड़ने लगती है। ऐसे में यह घूमने के लिए सही समय होता है। आइए आज हम आपको अक्टूबर में घूमने के लिए बेहतरीन 5 जगहें बताते हैं, जहां आपका खर्चा 20,000 से भी कम होगा।