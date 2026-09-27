अक्टूबर में घूमने के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें, 20 हजार से कम होगा खर्चा
क्या है खबर?
अक्टूबर का महीना त्योहारों से भरा होता है और इस समय घूमने का मजा ही कुछ और है। इस महीने में कई त्योहार आते हैं, जैसे दुर्गा पूजा और छठ पूजा। इस महीने मौसम भी सुहाना होता है और हल्की-हल्की ठंड पड़ने लगती है। ऐसे में यह घूमने के लिए सही समय होता है। आइए आज हम आपको अक्टूबर में घूमने के लिए बेहतरीन 5 जगहें बताते हैं, जहां आपका खर्चा 20,000 से भी कम होगा।
#1
नैनीताल
नैनीताल उत्तराखंड का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहां आप नैना देवी मंदिर, स्नो व्यू पॉइंट, किलबरी व्यू पॉइंट, गोल्फ कोर्स, हिमालयन बर्ड पार्क, पाइन बीच, बोटैनिकल गार्डन और पंगोट जैसे कई दर्शनीय स्थलों की सैर करके अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं।
अगर आप यहां का रूम किराया देखें तो आपको 1,000 से 2,000 रुपये के बीच में एक कमरा मिल जाएगा। इसके अलावा यहां खाने, गाड़ी और खरीदारी आदि का खर्चा भी कम आएगा।
#2
कांगड़ा
हिमाचल प्रदेश में स्थित कांगड़ा भी अक्टूबर में जाने के लिए बेहतरीन जगह है। यह जगह अपने मंदिरों, झरनों और पहाड़ों के लिए जानी जाती है।
यहां आकर आप कांगड़ा किला, ज्वालाजी मंदिर, ब्रजेश्वरी देवी मंदिर, करेला मोड़, मैकलोडगंज, भागसूनाग झील, त्रिझेया, कांगड़ा आर्ट गैलरी, गगल एयरपोर्ट और गढ़ कांगड़ा संग्रहालय आदि दर्शनीय स्थलों की सैर करके अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं।
यहां का खान-पान भी काफी सस्ता है और जगहें भी सस्ती होती हैं।
#3
महाबलेश्वर
महाबलेश्वर महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है। महाबलेश्वर को 'स्ट्रॉबेरी का देश' भी कहा जाता है।
यहां आकर आप वेन्ना झील, प्राचीन महाबलेश्वर मंदिर, वेन्ना झील, एल्फिनस्टोन पॉइंट, लिंगमाला फॉल्स, आर्थर सीट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, महाबलेश्वर मंदिर और प्रतापगढ़ किला आदि दर्शनीय स्थलों की सैर करके अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं।
अगर आप मुंबई आदि जैसी जगहों पर रहते हैं तो आप यहां एक ही दिन में घूमकर आ सकते हैं।
#4
जैसलमेर
राजस्थान के जैसलमेर को 'गोल्डन सिटी' के नाम से जाना जाता है। यह शहर थार रेगिस्तान के बीच स्थित है।
यहां आप जैसलमेर किला, प्राचीन हवेलियां, पटवों की हवेली, गडसीसर झील, सलिम सिंह की हवेली, लोक कला संग्रहालय, जैसलमेर संग्रहालय, जैन मंदिर, बंजाराबस्ती और सम सैंड ड्यूम्स की सैर करके यात्रा को यादगार बना सकते हैं।
यहां होटल का किराया भी कम आता है। यहां का एक दिन का खर्चा 1,500 रुपये के आसपास होगा।
#5
दार्जिलिंग
पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग भी अक्टूबर में घूमने के लिए बेहतरीन जगह है। दार्जिलिंग की यात्रा का सबसे अच्छा हिस्सा है कि यहां से आप कंचनजंघा पर्वत श्रृंखला को देख सकते हैं।
इसके अलावा दार्जिलिंग में आप टॉय ट्रेन की सवारी का आनंद ले सकते हैं। यहां रूम किराया के तौर पर 1,000 से 2,000 रुपये के बीच कमरे मिल जाएंगे।
यहां का एक दिन का खर्चा 1,500 रुपये के आसपास होगा।