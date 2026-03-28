उत्तराखंड में कैंपिंग का मजा लेने के लिए इन जगहों का करें रुख, यादगार रहेगा अनुभव

उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल इसे कैंपिंग के लिए एक बेहतरीन जगह बनाते हैं। यहां की हरी-भरी वादियां, पहाड़ियां और नदियां पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं, जहां आप दोस्तों या परिवार संग कैंपिंग का आनंद ले सकें तो उत्तराखंड आपके लिए आदर्श स्थान हो सकता है। आइए जानते हैं कि उत्तराखंड में किन-किन जगहों पर कैंपिंग की जा सकती है।

#1 ऋषिकेश ऋषिकेश को 'योग की राजधानी' के नाम से भी जाना जाता है। यह गंगा नदी के किनारे बसा एक खूबसूरत शहर है। यहां आप न केवल कैंपिंग कर सकते हैं, बल्कि नदी में तैरने का भी आनंद ले सकते हैं। ऋषिकेश में कई जगहें हैं, जहां आप तंबू लगाकर रात बिता सकते हैं और सुबह सूर्योदय का नजारा देख सकते हैं। यहां का शांत माहौल ध्यान लगाने के लिए भी बहुत अच्छा है।

#2 नाग टिब्बा नाग टिब्बा एक लोकप्रिय ट्रेकिंग रूट है, जो मसूरी से लगभग 57 किलोमीटर दूर स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 3,000 मीटर की ऊंचाई पर है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है, जो बहुत ही रोमांचक है। नाग टिब्बा पर पहुंचकर आप चारों ओर फैली हिमालय की चोटियों का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। यहां आप कैंपिंग कर सकते हैं और रात का समय तारों भरे आसमान के नीचे बिता सकते हैं।

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#3 काशी मठी काशी मठी एक खूबसूरत गांव है, जो चमोली जिले में स्थित है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 15 किलोमीटर का पैदल सफर करना पड़ता है। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। काशी मठी पर पहुंचकर आप नंदा देवी पर्वत श्रृंखला समेत अन्य पहाड़ों का भी नजारा देख सकते हैं। यहां आप कैंपिंग कर सकते हैं और शांति से भरी छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं।

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#4 मुनस्यारी मुनस्यारी उत्तराखंड का एक छोटा-सा शहर है, जो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यह जगह पंचाचुली पर्वत श्रृंखला समेत अन्य कई पहाड़ों के करीब होने की वजह से मशहूर है। मुनस्यारी तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 130 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जिसमें आपको घने जंगलों समेत कई छोटे-छोटे गांव से गुजरना पड़ता है। मुनस्यारी पर पहुंचकर आप पंचाचुली समेत अन्य पहाड़ों का भी नजारा देख सकते हैं।