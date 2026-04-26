बजट में घूमने की योजना बना रहे हैं? सिक्किम की इन जगहों का करें रुख

सिक्किम भारत का एक छोटा-सा राज्य है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यह राज्य हिमालय की गोद में बसा है और यहां की हरियाली, झरने, पहाड़ और झीलें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, जो अपने खूबसूरत दृश्यों के लिए मशहूर है। यहां की संस्कृति और परंपराएं भी बहुत आकर्षक हैं। अगर आप बजट में घूमने की योजना बना रहे हैं तो सिक्किम आपके लिए बेहतरीन है।

#1 गंगटोक: सिक्किम की राजधानी गंगटोक सिक्किम की राजधानी है और यहां का मौसम हमेशा सुहावना रहता है। यह शहर अपने खूबसूरत दृश्यों के लिए मशहूर है। यहां से आप कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला का नजारा देख सकते हैं। गंगटोक में त्सोमगो झील, रुमटेक मठ, पशु सफारी और गंगटोक रोपवे जैसी कई जगहें हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना सकती हैं। यहां का माहौल बहुत शांतिपूर्ण है, जो आपको सुकून का अनुभव कराएगा।

#2 पेलिंग: ऐतिहासिक मंदिरों का शहर पेलिंग एक छोटा-सा शहर है, जो अपने पुराने मंदिरों और प्राचीन संरचनाओं के लिए जाना जाता है। यहां से आप कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला का नजारा देख सकते हैं। पेलिंग में खंडित किला, पेलिंग रोपवे, सैक्टेन पार्क, जलाशय, पेलिंग जलप्रपात और रिंचेनपोंग गांव जैसी कई जगहें हैं, जो आपके अनुभव को यादगार बना सकती हैं। यहां का माहौल बहुत शांतिपूर्ण है, जो आपको सुकून का अनुभव कराएगा।

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#3 युकसोम: प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श स्थान युकसोम प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श स्थान है। यह जगह पैदल यात्रा, कैंपिंग और फोटोग्राफी के शौकीनों को बहुत पसंद आती है। युकसोम से आप कंचनजंगा बेस कैंप की यात्रा पर जा सकते हैं, जहां आपको हिमालयी वनस्पति और जीव-जंतु देखने को मिलेंगे। यहां का मौसम हमेशा सुहावना रहता है। युकसोम में आप स्थानीय बाजारों में घूमकर वहां के हस्तशिल्प खरीद सकते हैं और स्थानीय लोगों की जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं।

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#4 नामची: धार्मिक स्थलों का केंद्र नामची धार्मिक स्थलों का केंद्र माना जाता है। यहां सैमड्रूप्ट्से नामक 135 फीट ऊंची भगवान गुरु पद्मसंभव की प्रतिमा स्थित है, जो दूर-दूर तक दिखाई देती है। इस प्रतिमा के अलावा यहां सिद्धेश्वर धारा झरना भी देखने लायक है। यह झरना लगभग 100 मीटर ऊंचा है और बहुत सुंदर दिखता है। नामची से आप रावणसेला व्यू पॉइंट जा सकते हैं, जहां से कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला का शानदार दृश्य देखा जा सकता है।