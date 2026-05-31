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मध्य प्रदेश में इतिहास के प्रति रुचि रखने वालों के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें
मध्यप्रदेश में इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए  जगहें

मध्य प्रदेश में इतिहास के प्रति रुचि रखने वालों के लिए बेहतरीन हैं ये 5 जगहें

लेखन अंजली
May 31, 2026
07:56 pm
क्या है खबर?

मध्य प्रदेश भारत का एक प्रमुख राज्य है, जो अपने समृद्ध ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। यह राज्य प्राचीन मंदिरों, किलों और स्मारकों से भरा हुआ है, जो भारतीय इतिहास की गहराई को दर्शाते हैं। यहां की वास्तुकला और कला भारतीय संस्कृति के विकास का एक अहम हिस्सा हैं। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो मध्य प्रदेश की यात्रा आपके लिए एक यादगार अनुभव हो सकती है।

#1

खजुराहो

खजुराहो अपने विश्व प्रसिद्ध मंदिरों के लिए जाना जाता है, जो कि चंदेल राजाओं द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए थे। इन मंदिरों की बनावट और मूर्तिकला बेहद सुंदर हैं और इनमें हिंदू और जैन धर्म से जुड़े देवी-देवताओं की मूर्तियां शामिल हैं। यहां के खास चित्रण वाले मंदिर भी मशहूर हैं, जो भारतीय कला और संस्कृति की गहराई को दर्शाते हैं। यह स्थल यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।

#2

उज्जैन

उज्जैन एक प्राचीन शहर है, जो कि महाकालेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर कुंभ मेले के आयोजन स्थल भी है, जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं। उज्जैन को प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और ज्योतिषी वराहमिहिर का जन्मस्थान भी माना जाता है। यहां की जूना काशी विद्या पीठ और विक्रम विश्वविद्यालय भी मशहूर हैं। उज्जैन में कई अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी हैं, जो इसे इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षक बनाते हैं।

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#3

सांची

सांची बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे पुराने स्तूपों और स्मारकों का घर है, जिसे सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व बनवाया था। यहां स्थित सांची स्तूप, अशोक के शासनकाल के दौरान बनाए गए सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। इसके अलावा यहां बुद्ध की मूर्तियां और अन्य धार्मिक वस्त्र भी देखे जा सकते हैं। सांची यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है, जो इसे इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षक बनाता है।

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#4

ओरछा

ओरछा एक छोटा सा शहर है, जो अपने राजमहलों और मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहां का राजा महल, जलेश्वर महल और छत्री टॉम्ब्स वास्तुकला प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। ओरछा में बुंदेला राजाओं द्वारा बनाए गए कई ऐतिहासिक स्मारक हैं, जो इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व इसे पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाते हैं।

#5

पचमढ़ी

पचमढ़ी मध्य प्रदेश की एकमात्र हिल स्टेशन है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहां स्थित अलेक्जेंडर कैथेड्रल चर्च अपनी वास्तुकला के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। पचमढ़ी में हाथी पॉइंट, धूपगढ़, झरने आदि पर्यटन स्थल भी हैं, जो इसकी यात्रा को यादगार बनाते हैं। इन सभी स्थलों पर जाकर आप मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और इतिहास से रूबरू हो सकते हैं।

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