मकर संक्रांति के दिन सभी करेंगे आपकी तारीफ, पहनें ये 5 पारंपरिक आउटफिट

हिंदू धर्म में मकर संक्रांति की विशेष मान्यता है, जो 14 जनवरी को पड़ रही है। इस दिन लोग गंगा स्नान करते हैं, दान करते हैं, पतंग उड़ाते हैं और खिचड़ी का लुत्फ उठाते हैं। यह साल का पहला त्योहार है, जिस पर तैयार होना तो बनता है। इस दिन पीले, नारंगी, हरे, काले और नीले जैसे रंगों वाले कपड़े पहने जाते हैं। आज के फैशन टिप्स में जानिए आप मकर संक्रांति पर कौन-से पारंपरिक आउटफिट चुन सकती हैं।

#1 कोर्सेट कुर्ती और वाइड लेग जींस इन दिनों महिलाओं के बीच जो कुर्ती सबसे ज्यादा मशहूर है वह है कोर्सेट कुर्ती। यह शार्ट कुर्ती होती है, जिसे पीछे से बांधकर अपने हिसाब से टाइट या ढीला किया जा सकता है। आप किसी पारंपरिक प्रिंट वाली कुर्ती के साथ स्टाइलिश वाइड लेग जींस पहन सकती हैं। इससे आपको एक इंडो-वेस्टर्न लुक भी मिल जाएगा और आप आरामदायक भी महसूस करेंगी। इस आउटफिट के साथ ऑक्सीडाइज्ड जेवर सजाएं।

#2 पारंपरिक स्कर्ट और टॉप अगर आप थोड़ा अलग दिखाना चाहती हैं तो एक लंबी स्कर्ट का चुनाव कर सकती हैं, जो पारंपरिक हो। इसके ऊपर लंबी बाजू वाला और एकल रंग वाला टॉप स्टाइल करें। इसके अलावा आप कोर्सेट टॉप भी पहन सकती हैं। लुक को पूरा करने के लिए गले में एक स्कार्फ डाल लें। इस आउटफिट के साथ एक चोकर पहनें और छोटी बालियां कैरी करें। पैरों में हील वाली सैंडल पहनें, ताकि स्कर्ट जमीन में न छुए।

#3 साड़ी महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में मकर संक्रांति पर नई दुल्हन काली रंग की साड़ी पहनती हैं। वे खास तौर से सिल्क की साड़ी पहनती हैं, जिसका धार्मिक महत्व होता है। आप भी यह लुक चुनकर बेहद खूबसूरत लग सकती हैं। साड़ी के साथ अपने सोने के गहने पहनें, ताकि आप शाही लुक पा सकें। अगर आपके घर पर काला नहीं पहना जाता तो आप किसी भी अन्य रंग की सिल्क की साड़ी पहन सकती हैं।

#4 फारसी सलवार कमीज पिछले कुछ सालों में फारसी सलवार कमीज की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। यह एक पाकिस्तानी परिधान होता है, जो अब भारत की महिलाओं का भी पसंदीदा बन रहा है। इसमें ढीला-ढाला कुर्ता पहना जाता है और उसके साथ एक ढीली सलवार स्टाइल की जाती है। साथ ही एक दुपट्टा भी ओढ़ा जाता है, जो पूरे लुक में चार चांद लगा देता है। यह आउटफिट त्योहार के लिए आदर्श रहेगा।