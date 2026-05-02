आम को जल्दी पकाने के लिए आजमाएं ये 5 देसी नुस्खे, सालों से रहे हैं कारगर

गर्मियों की शुरुआत होते ही बाजार में कई तरह के आम आने लगते हैं और लोग इनका लुत्फ भी खूब उठाते हैं। हालांकि, कई लोग कच्चे आम ले आते हैं, जो जल्दी पकते नहीं हैं। उन्हें पकाने के लिए लोग कई बार महंगे और सेहत के लिए हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। आइए आज हम आपको आम को पकाने के 5 देसी घरेलू नुस्खे बताते हैं।

#1 पके चावल का करें इस्तेमाल पके चावल का उपयोग करके कच्चे आम को आसानी से पकाया जा सकता है। इसके लिए पहले पके चावल को पानी में भिगो दें, फिर जब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें कच्चे आम डालकर 5 से 7 मिनट के लिए रखें। इसके बाद आम को पानी से निकालकर किसी सूखे स्थान पर रख दें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आम पककर खाने के लिए तैयार हो जाएंगे।

#2 पके केले होंगे मददगार पके केले भी कच्चे आम को पकाने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए पहले कच्चे आम को किसी बर्तन में रखें, फिर उसके ऊपर केले रखें और बर्तन को ढक दें। अब इसे 2 से 3 दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दें। ऐसा करने से आम धीरे-धीरे पक जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि केले में एक विशेष गैस होती है, जो आम को पकाने में मदद करती है।

Advertisement

#3 अखबार आएगा काम अगर आपके घर में अखबार है तो आप उसका इस्तेमाल करके भी कच्चे आम को पका सकते हैं। इसके लिए पहले कच्चे आम को अखबार में लपेटकर किसी सूखे स्थान पर रख दें, फिर 2 से 3 दिनों के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें। ऐसा करने से आम धीरे-धीरे पक जाएंगे और खाने लायक हो जाएंगे। इस तरीके से आप बिना किसी रासायनिक पदार्थ के आम को पका सकते हैं।

Advertisement

#4 गीले पत्तों का करें उपयोग आम को पकाने के लिए गीले पत्तों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए पहले आम को किसी बर्तन में रखें, फिर उसके ऊपर गीली पत्तियां रखें और बर्तन को ढक दें। अब इसे कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दें, ताकि आम अच्छी तरह पक सकें। ऐसा करने से आम धीरे-धीरे पक जाएंगे और खाने लायक हो जाएंगे। यह तरीका भी प्राकृतिक और सुरक्षित होता है।