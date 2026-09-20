नाश्ते के लिए ओट्स वाली इन 5 स्वादिष्ट स्मूदी को बनाएं अपनी डाइट का हिस्सा
क्या है खबर?
ओट्स को फाइबर का बेहतरीन स्रोत माना जाता है, जो कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। आमतौर पर लोग इसे दलिया या खीर के रूप में खाते हैं, लेकिन आप इसे स्मूदी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए आज हम आपको ओट्स की 5 ऐसी स्मूदी की रेसिपी बताते हैं, जो आपके नाश्ते को न केवल स्वादिष्ट, बल्कि सेहतमंद भी बनाएंगी और इन्हें बनाने में कुछ ही मिनट लगते हैं।
#1
ओट्स और केले की स्मूदी
ओट्स और केले की स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर में एक कप ओट्स, एक पका हुआ केला, एक कप दूध (आप चाहें तो सोया दूध भी ले सकते हैं) और थोड़ा-सा शहद डालकर मिक्स करें।
जब यह मिश्रण अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसे एक गिलास में डालें और ऊपर से थोड़ा दालचीनी पाउडर छिड़ककर परोसें।
यह स्मूदी नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
#2
ओट्स और आम की स्मूदी
ओट्स और आम की स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर में एक कप ओट्स, एक पका हुआ आम का गूदा, एक कप दही और थोड़ी-सी चीनी डालकर मिक्स करें।
जब यह मिश्रण अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसे एक गिलास में डालें और ठंडा-ठंडा परोसें। यह स्मूदी नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प है और इसे बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है।
इसका स्वाद बच्चों को भी पसंद आएगा।
#3
ओट्स और बेरी की स्मूदी
ओट्स और बेरी की स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर में एक कप ओट्स, आधा कप स्ट्रॉबेरी (या आपकी पसंदीदा बेरी), एक कप दूध (या सोया दूध) और थोड़ा-सा शहद डालकर मिक्स करें।
जब यह मिश्रण अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसे एक गिलास में डालें और ठंडा-ठंडा परोसें। यह स्मूदी नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प है और इसे बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है।
#4
ओट्स और पालक की स्मूदी
अगर आप अपने नाश्ते में कुछ हरा-भरा जोड़ना चाहते हैं तो ओट्स और पालक की स्मूदी आजमाएं।
इसके लिए एक मिक्सर में एक कप ओट्स, एक कप ताजे पालक के पत्ते, आधा केला, एक कप दूध (या सोया दूध) और थोड़ा-सा नमक डालकर मिक्स करें।
जब यह मिश्रण अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसे एक गिलास में डालें और ठंडा-ठंडा परोसें। यह स्मूदी नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
#5
ओट्स और नारियल पानी की स्मूदी
ओट्स और नारियल पानी की स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर में एक कप ओट्स, एक कप नारियल पानी (या दूध) और चीनी डालकर मिक्स करें।
जब यह मिश्रण अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसे एक गिलास में डालें और ठंडा-ठंडा परोसें। इन सभी स्मूदी को बनाना आसान है और ये स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी हैं।
इन्हें अपने रोजमर्रा के नाश्ते का हिस्सा बनाएं और सेहतमंद जीवन जीएं।