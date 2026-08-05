रोजाना लिखें ये 5 'नोट टू सेल्फ', जो मुश्किल समय में आसान बना देंगे जिंदगी

व्यस्त दिनचर्या में खुद को समय देना बहुत जरूरी होता है। अपने लिए कुछ समय निकालें, चाहे वो सिर्फ 10 मिनट ही क्यों न हों।

इस समय का उपयोग आप ध्यान लगाने, किताब पढ़ने या किसी भी ऐसी गतिविधि के लिए कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो।

इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और आप नई ऊर्जा के साथ अपने कामों को कर सकेंगे। खुद के लिए समय निकालना आत्मसंतोष और ताजगी का स्रोत बन सकता है।