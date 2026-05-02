सुबह की जल्दबाजी में बिना पकाए तैयार कर सकते हैं ये 5 ब्रेकफास्ट रेसिपी

सुबह के वक्त अक्सर लोगों के पास नाश्ता बनाने का समय नहीं होता, जिससे वे बाहर का खाना खा लेते हैं। हालांकि, यह सेहत के लिए सही नहीं है। ऐसे में आज हम आपको बिना चूल्हा जलाए बनने वाले 5 स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजनों की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिन्हें बनाने में मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे। इन्हें खाने से आप सेहतमंद भी रहेंगे और ये लजीज भी होते हैं।

#1 ओट्स का उपमा इसके लिए सबसे पहले ओट्स को सूखा भूनें। फिर एक पैन में तेल गर्म करके उसमें सरसों, उड़द की दाल, चना दाल, हरी मिर्च और करी पत्ते डालकर भूनें। अब इसमें प्याज और गाजर डालकर कुछ मिनट पकाएं। इसके बाद इसमें ओट्स और पानी डालकर मिलाएं और इस मिश्रण को ढककर 5 मिनट तक पकाएं। आखिर में इस पर धनिया की पत्ती डालकर इसे गर्मा-गर्म परोसें। यह एक सेहतमंद और जल्दी बनने वाला नाश्ता है।

#2 पनीर का सैंडविच सबसे पहले एक कटोरे में कद्दूकस किया हुआ पनीर, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा हरा धनिया, थोड़ी लाल मिर्च पाउडर, नमक (स्वादानुसार) और थोड़ा चाट मसाला मिलाएं। अब ब्रेड के एक टुकड़े पर इस मिश्रण को फैलाएं, फिर इसके ऊपर एक और ब्रेड का टुकड़ा रखें। इसके बाद सैंडविच को ग्रिलर या टोस्टर में सुनहरा भूरा होने तक टोस्ट करें। यह सैंडविच स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। आप इसमें अपनी पसंद के सॉस भी लगा सकते हैं।

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#3 केला और पीनट बटर स्मूदी इसके लिए सबसे पहले एक ब्लेंडर में 2 केले, एक चम्मच मूंगफली का मक्खन, एक कप दूध, थोड़ा दालचीनी पाउडर और थोड़ा शहद डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक गिलास में डालकर पिएं। यह स्मूदी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है और यह आपके सुबह के नाश्ते को पौष्टिक बना सकती है। आप चाहें तो इसमें अन्य फल भी डाल सकते हैं।

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#4 सलाद इसके लिए सबसे पहले सोया को उबालकर छानें, फिर एक कटोरे में इन्हें शामिल कर दें। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिये की पत्ती, नमक, काली मिर्च और नींबू का रस डालकर अच्छे से मिलाएं। इसका सेवन आप ब्रेड के साथ भी कर सकते हैं। यह नाश्ते के लिए एक बेहतरीन और पौष्टिक विकल्प है और इसे बनाने में आपको ज्यादा समय भी नहीं लगता है।