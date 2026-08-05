व्यस्त सप्ताह के अंत में बिना पकाए बना लें ये 5 फाइबर युक्त पौष्टिक भोजन
क्या है खबर?
फाइबर युक्त डाइट पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है और कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं के जोखिम को कम कर सकता है। इसके अलावा यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित करने और दिल को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। अगर आप अपने व्यस्त सप्ताह के अंत में फाइबर युक्त डाइट खाना चाहते हैं तो आइए आज हम आपको 5 ऐसे पौष्टिक भोजन की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें बनाने में समय नहीं लगेगा।
#1
सेब और नाशपाती का सलाद
एक कटोरी में कटा हुआ सेब और नाशपाती डालें, फिर इसमें नींबू का रस, जैतून का तेल, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छे से मिलाएं।
अब इस मिश्रण में बारीक कटी हुई पुदीने की पत्तियां डालें और इसे परोसें। सेब और नाशपाती का यह सलाद फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन के लिए बहुत अच्छा है।
इसे खाने से शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है और यह एक स्वादिष्ट और पौष्टिक विकल्प है।
#2
हमस के साथ गाजर की स्टिक
चने से बना हमस एक लोकप्रिय पकवान है, जिसे आप बिना पकाए बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए उबले हुए चनों को लहसुन, तिल का तेल, नींबू का रस और जैतून के तेल के साथ पीस लें।
अब इसमें नमक डालकर इसे फिर से पीस लें। इस व्यंजन के साथ गाजर की स्टिक का सेवन करें।
यह संयोजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि फाइबर से भरपूर भी है, जो पाचन के लिए बहुत फायदेमंद है।
#3
बादाम और सूखे मेवे
बादाम और सूखे मेवे एक बेहतरीन नाश्ता हैं, जो फाइबर से भरपूर होते हैं। इनका सेवन भूख को कम करने में मदद कर सकता है और आपको लंबे समय तक तृप्त रख सकता है।
बादाम में प्रोटीन, अच्छे फैट और फाइबर होता है, जो ऊर्जा प्रदान करता है। किशमिश, खुबानी और अंजीर जैसे सूखे मेवे भी फाइबर का अच्छा स्रोत हैं।
इनका सेवन आपको ताजगी और ऊर्जा प्रदान कर सकता है।
#4
बेरीज और दही का मिश्रण
स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी या रास्पबेरी जैसी बेरीज विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो आपकी त्वचा को निखार सकते हैं।
इन्हें दही के साथ मिलाकर खाने से यह एक पौष्टिक नाश्ता बनता है, जो पाचन के लिए भी अच्छा है। दही में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो पाचन को सुधारते हैं।
इस मिश्रण का सेवन करने से आपको ताजगी और ऊर्जा मिलेगी और यह एक स्वादिष्ट विकल्प भी हो सकता है।
#5
एवोकाडो टोस्ट
एवोकाडो विटामिन, मिनरल और अच्छे फैट से भरपूर होता है, जो आपकी त्वचा को निखार सकते हैं। इसे बनाने के लिए ब्रेड स्लाइस पर मैश किया हुआ एवोकाडो लगाएं और ऊपर से नमक-मिर्च छिड़क दें।
यह एक आसान और पौष्टिक नाश्ता है, जो आपको लंबे समय तक तृप्त रख सकता है। इन सभी विकल्पों को अपने व्यस्त सप्ताह के अंत का हिस्सा बनाएं और अपने स्वास्थ्य को नया आयाम दें।