बिना पकाए बनने वाले फाइबर युक्त भोजन

व्यस्त सप्ताह के अंत में बिना पकाए बना लें ये 5 फाइबर युक्त पौष्टिक भोजन

लेखन सयाली 01:19 pm Aug 05, 202601:19 pm

क्या है खबर?

फाइबर युक्त डाइट पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है और कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं के जोखिम को कम कर सकता है। इसके अलावा यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित करने और दिल को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। अगर आप अपने व्यस्त सप्ताह के अंत में फाइबर युक्त डाइट खाना चाहते हैं तो आइए आज हम आपको 5 ऐसे पौष्टिक भोजन की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें बनाने में समय नहीं लगेगा।