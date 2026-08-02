बिना पकाए 10 मिनट में बनाकर खा सकते हैं ये 5 चटपटी चटनियां, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
चटनी भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है। यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि इसे पौष्टिक भी बनाती है। कुछ चटनी तो इतनी आसान होती हैं कि उन्हें बनाने में 10 मिनट से भी कम समय लगता है। इन चटनियों को आप बिना कुछ पकाए बना सकते हैं और ये आपके खाने को और भी मजेदार बना देंगी। आइए आज हम आपको 5 ऐसी चटपटी चटनियों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप झटपट बना सकते हैं।
#1
पुदीने की चटनी
पुदीने की चटनी एक ताजगी भरी चटनी है, जो समोसे, कचौड़ी या किसी भी तले हुए नाश्ते के साथ अच्छी लगती है।
इसे बनाने के लिए पुदीने की पत्तियां, हरी मिर्च, नमक और थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाकर पीस लें। आप इसमें थोड़ा-सा दही भी मिला सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और बढ़ जाए।
यह चटनी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पाचन को भी सुधारती है और पेट की समस्याओं से राहत दिलाती है।
#2
धनिया की चटनी
धनिया की चटनी एक आम भारतीय चटनी है, जिसे हर घर में बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए ताजा धनिया की पत्तियां, हरी मिर्च, नमक और थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाकर पीस लें।
यह चटनी बिरयानी, पुलाव या किसी भी प्रकार के खाने के साथ अच्छी लगती है। इसका तीखा और खट्टा स्वाद आपके खाने को और भी मजेदार बना देता है।
यह चटनी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है।
#3
इमली की चटनी
इमली की चटनी एक मीठी-खट्टी चटनी है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आती है। इसे बनाने के लिए सूखी इमली, गुड़, नमक और थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर मिलाकर पीस लें।
यह चटनी समोसे, वड़ा पाव या किसी भी प्रकार के नाश्ते के साथ अच्छी लगती है। इसका मीठा और खट्टा स्वाद आपके खाने को और भी मजेदार बना देता है।
यह चटनी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है।
#4
नारियल की चटनी
नारियल की चटनी दक्षिण भारतीय खाने के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसे बनाने के लिए ताजे कद्दूकस किए नारियल, हरी मिर्च, अदरक, नमक और थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाकर पीस लें।
यह चटनी डोसा, इडली या अप्पम के साथ बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसका मलाईदार और तीखा स्वाद आपके खाने को और भी मजेदार बना देता है।
यह चटनी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है।
#5
लहसुन की चटनी
लहसुन की चटनी एक तीखी चटनी है, जो आपके खाने में तीखापन जोड़ती है। इसे बनाने के लिए लहसुन की कली, हरी मिर्च, नमक और थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाकर पीस लें।
यह चटनी पराठे या किसी भी प्रकार के नाश्ते के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसका तीखा स्वाद आपके खाने को और भी मजेदार बना देता है।
इन सभी चटनियों को आप आसानी से बना सकते हैं और अपने खाने का मजा बढ़ा सकते हैं।