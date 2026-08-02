10 मिनट में बनने वाली 5 चटनियां

बिना पकाए 10 मिनट में बनाकर खा सकते हैं ये 5 चटपटी चटनियां, जानिए रेसिपी

लेखन सयाली 12:35 pm Aug 02, 202612:35 pm

क्या है खबर?

चटनी भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है। यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि इसे पौष्टिक भी बनाती है। कुछ चटनी तो इतनी आसान होती हैं कि उन्हें बनाने में 10 मिनट से भी कम समय लगता है। इन चटनियों को आप बिना कुछ पकाए बना सकते हैं और ये आपके खाने को और भी मजेदार बना देंगी। आइए आज हम आपको 5 ऐसी चटपटी चटनियों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप झटपट बना सकते हैं।