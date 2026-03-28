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पालतू जानवरों को खुजली की समस्या है? इन 5 प्राकृतिक उपचारों को आजमाएं
पालतू जानवरों को खुजली ऐसे करें दूर

पालतू जानवरों को खुजली की समस्या है? इन 5 प्राकृतिक उपचारों को आजमाएं

लेखन अंजली
Mar 28, 2026
12:52 pm
क्या है खबर?

पालतू जानवरों के लिए खुजली एक आम समस्या है, जो उन्हें असहज बना सकती है। यह समस्या त्वचा की एलर्जी, कीटाणुओं या गंदगी के कारण हो सकती है। इस लेख में हम कुछ सरल और असरदार प्राकृतिक उपायों के बारे में जानेंगे, जो आपके पालतू जानवर की खुजली को दूर करने में मदद कर सकते हैं और उन्हें आरामदायक बना सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपने पालतू जानवर की त्वचा की देखभाल कर सकते हैं।

#1

ओटमील का स्नान

ओटमील का स्नान पालतू जानवरों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह उनकी त्वचा को ठंडक पहुंचाता है और खुजली को कम करता है। इसके लिए एक कटोरे में पाउडर ओटमील लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाएं और फिर इस मिश्रण को अपने पालतू जानवर की त्वचा पर लगाएं। 10-15 मिनट बाद उन्हें गुनगुने पानी से धो लें। यह प्रक्रिया उनकी त्वचा को नर्म और मुलायम बनाती है और खुजली को भी कम करती है।

#2

एलोवेरा का उपयोग करें

एलोवेरा एक प्राकृतिक उपाय है, जो पालतू जानवरों की खुजली को दूर करने में मदद करता है। इसके लिए सबसे पहले ताजे एलोवेरा पत्ते लेकर उसका जेल निकालें और उसे अपने पालतू जानवर की प्रभावित जगह पर लगाएं। 15-20 मिनट बाद उन्हें गुनगुने पानी से धो लें। यह प्रक्रिया उनकी त्वचा को ठंडक पहुंचाती है और खुजली को कम करती है। नियमित उपयोग से उनकी त्वचा नर्म और मुलायम बनती है।

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#3

सेब का सिरका लगाएं

सेब का सिरका एक अच्छा प्राकृतिक उपाय है, जो पालतू जानवरों की खुजली को दूर करने में सहायक होता है। इसके लिए 1 कप पानी में 2 चम्मच सेब का सिरका मिलाकर एक स्प्रे बोतल में भर लें और इसे अपनी पालतू जानवर की त्वचा पर छिड़कें। 10-15 मिनट बाद उन्हें गुनगुने पानी से धो लें। यह प्रक्रिया उनकी त्वचा को साफ करती है और खुजली को कम करती है।

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#4

नारियल तेल लगाएं

नारियल तेल एक बेहतरीन उपाय है, जो पालतू जानवरों की खुजली को दूर करने में मदद करता है। इसके लिए थोड़े-से नारियल तेल को हाथों पर लें और उसे अपने पालतू जानवर की त्वचा पर हल्के हाथों से मलें। 10-15 मिनट बाद उन्हें गुनगुने पानी से धो लें। यह प्रक्रिया उनकी त्वचा को पोषण देती है और खुजली को कम करती है। नियमित उपयोग से उनकी त्वचा नर्म और मुलायम बनती है।

#5

नीम का तेल लगाएं

नीम का तेल कीटाणुओं को मारने में मदद करता है और खुजली को कम करता है। इसके लिए 2-3 बूंद नीम का तेल लेकर उसे हल्का गर्म करें, फिर अपने पालतू जानवर की प्रभावित जगह पर लगाएं। 10 मिनट बाद उन्हें गुनगुने पानी से धो लें। यह प्रक्रिया उनकी त्वचा को साफ करती है और खुजली को कम करती है। नियमित उपयोग से उनकी त्वचा नर्म और मुलायम बनती है।

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