मानसून के दौरान त्वचा की देखभाल के लिए इस्तेमाल करें ये 5 प्राकृतिक सामग्रियां

मानसून के दौरान त्वचा को अधिक देखभाल की जरूरत होती है क्योंकि इस मौसम में पसीना, गंदगी और बैक्टीरिया आदि के कारण त्वचा पर चिपचिपाहट, मुंहासे और चकत्ते आदि हो सकते हैं। ऐसे में त्वचा को नमी देने, गहराई से साफ करने और पोषित करने के लिए प्राकृतिक सामग्रियों का इस्तेमाल करें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी प्राकृतिक सामग्रियों के बारे में बताते हैं, जो मानसून के दौरान त्वचा की देखभाल करने में मदद कर सकती हैं।

#1 नीम नीम एक ऐसी प्राकृतिक सामग्री है, जो त्वचा को संक्रमण और मुंहासों से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकती है। इसके लिए नीम की पत्तियों को पीसकर उसका पेस्ट बनाएं, फिर इसे अपने चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट बाद चेहरे को गुनगुने पानी से साफ कर लें। नीम का इस्तेमाल कई अन्य तरीकों से भी किया जा सकता है, जैसे इसके तेल से मालिश करना या नीम का पानी बनाकर चेहरा धोना।

#2 एलोवेरा एलोवेरा जेल में ऐसे गुण होते हैं, जो त्वचा को आराम देने और इसे गहराई से साफ करने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए ताजे एलोवेरा जेल को अपने चेहरे पर लगाएं और इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर चेहरे को साफ पानी से धो लें। आप चाहें तो एलोवेरा जेल को सीधे त्वचा पर लगा सकते हैं या फिर इसे गुलाब जल के साथ मिलाकर भी लगा सकते हैं।

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#3 हल्दी हल्दी में ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा को संक्रमण और मुंहासों से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए बेसन में एक चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं, फिर इसमें पानी डालकर पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर चेहरे को ठंडे पानी से साफ कर लें। हल्दी से बने फेस पैक का उपयोग भी फायदेमंद हो सकता है।

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#4 गुलाब जल गुलाब जल त्वचा के संतुलन को बनाए रखने में मदद कर सकता है और इसे पोषित भी कर सकता है। लाभ के लिए एक कटोरी में 2 चम्मच गुलाब जल और 1 चम्मच शहद मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से साफ कर लें। गुलाब जल को नहाने के पानी में मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।