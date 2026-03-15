तस्मानिया के 5 राष्ट्रीय उद्यान, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए होते हैं आदर्श स्थान

तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एक खूबसूरत राज्य है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के लिए जाना जाता है। यहां के राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकों को अनोखा अनुभव प्रदान करते हैं। ये उद्यान न केवल अपनी हरियाली और वन्यजीवों के लिए मशहूर हैं, बल्कि यहां की संस्कृति और इतिहास भी बहुत समृद्ध है। इस लेख में हम आपको तस्मानिया के 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बताएंगे, जहां आप प्रकृति की गोद में कुछ समय बिता सकते हैं।

#1 फ्रेंचमैन क्रीक राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंचमैन क्रीक राष्ट्रीय उद्यान तस्मानिया के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में स्थित है। यह उद्यान अपनी अनोखी वनस्पति और जीव-जंतुओं के लिए जाना जाता है। यहां आप अलग-अलग तरह के पक्षियों को देख सकते हैं, जो इस क्षेत्र की विशेषता हैं। इसके अलावा यहां की हरियाली और ठंडी हवा आपको एक अलग ही अनुभव देती है। उद्यान में कई रास्ते हैं, जिन पर चलकर आप इस क्षेत्र की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं।

#2 क्रैडल माउंटेन-लेनार्ड शेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान क्रैडल माउंटेन-लेनार्ड शेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान तस्मानिया के बीच के हिस्से में स्थित है। यह उद्यान अपनी ऊंची पहाड़ियों और बर्फीली संरचनाओं के लिए मशहूर है। यहां आप पैदल यात्रा कर सकते हैं, जो कि बहुत ही रोमांचक होती है। इसके अलावा यहां के झरने और झीलें भी देखने लायक हैं। इस उद्यान में प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत कुछ है। यहां की ठंडी हवा और शांत वातावरण आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे।

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#3 फ्रैंकलिन-गोरडन राष्ट्रीय उद्यान फ्रैंकलिन-गोरडन राष्ट्रीय उद्यान दक्षिणी तस्मानिया में स्थित है। यह पार्क अपने गहरे नीले पानी वाली नदियों और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। यहां नौका विहार करना एक अनोखा अनुभव हो सकता है, जिससे आप इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देख सकते हैं। इसके अलावा यहां की शांत हवा और सुंदर दृश्य आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे। इस उद्यान में प्रकृति प्रेमियों के लिए कई गतिविधियां उपलब्ध हैं।

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#4 बेयर हिल्स राष्ट्रीय उद्यान बेयर हिल्स राष्ट्रीय उद्यान उत्तरी तस्मानिया में स्थित है। यह पार्क अपने हरे-भरे मैदानों और साफ-सुथरे वातावरण के लिए मशहूर है। यहां आप पिकनिक मना सकते हैं या परिवार संग समय बिता सकते हैं। इसके अलावा यहां बच्चों के खेलने-कूदने की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस उद्यान में प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपकी यात्रा को आरामदायक बना देंगे। यहां की हरियाली और ताजगी भरी हवा आपको एक अलग ही अनुभव देती है।