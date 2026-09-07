पतझड़ के मौसम से प्रेरित हैं ये 5 नेल ट्रेंड, आप भी अपनाएं
क्या है खबर?
पतझड़ का मौसम अपने रंग-बिरंगे पत्तों और ठंडी हवा के लिए जाना जाता है। इस मौसम में नाखूनों को भी नए रंगों और डिजाइनों से सजाया जा सकता है। अगर आप अपने नाखूनों को मौसम के अनुसार स्टाइलिश और आकर्षक बनाना चाहती हैं तो यहां कुछ ऐसे नेल ट्रेंड दिए जा रहे हैं, जिन्हें आजमाकर आप अपने नाखूनों को पतझड़ के मौसम से प्रेरित कर सकती हैं। ये रंग मौसम के सार को दर्शाएंगे और ट्रेंडी लुक भी देंगे।
#1
नारंगी और भूरे रंग का मेल
पतझड़ के मौसम में नारंगी और भूरे रंग का मेल बहुत अच्छा लगता है। आप अपने नाखूनों पर गहरे नारंगी रंग की नेल पेंट लगा सकती हैं और उसके ऊपर हल्के भूरे रंग की धारियां बना सकती हैं।
यह डिजाइन नाखूनों को एक अनोखा लुक देता है और पतझड़ के रंगों को पूरी तरह से दर्शाता है। इसके अलावा आप इन रंगों का इस्तेमाल फ्रेंच मैनिक्योर के लिए भी कर सकती हैं।
#2
पत्तियों वाला डिजाइन
अगर आप कुछ नया आजमाना चाहती हैं तो अपने नाखूनों पर पत्तियों वाला डिजाइन बना सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले हल्के हरे रंग की बेस कोट लगाएं, फिर सफेद या पीले रंग से पत्तियों का डिजाइन बनाएं।
इस तरह का डिजाइन आपके नाखूनों को एक खास रूप देगा और पतझड़ के मौसम की खूबसूरती को उभार देगा। आप चाहें तो अलग-अलग आकार की पत्तियों का इस्तेमाल करके इसे और भी आकर्षक बना सकती हैं।
#3
मैट फिनिश नेल पेंट
मैट फिनिश नेल पेंट इस मौसम में बहुत चलन में हैं। यह न केवल स्टाइलिश दिखती हैं, बल्कि लंबे समय तक टिकी रहती हैं।
आप गहरे लाल, नारंगी या भूरे रंग की मैट फिनिश नेल पेंट चुन सकती हैं, जो पतझड़ के रंगों से मेल खाती हैं। मैट फिनिश नेल पेंट लगाने से आपके नाखूनों को एक खास लुक मिलेगा और वे बहुत सुंदर दिखेंगे।
इसके अलावा मैट फिनिश नेल पेंट लंबे समय तक टिके रहते हैं।
#4
रंग-बदलने वाली नेल डिजाइन
रंग-बदलने वाली नेल डिजाइन इस मौसम में बहुत लोकप्रिय हो रही हैं। इसके लिए सबसे पहले हल्के पीले रंग की बेस कोट लगाएं, फिर नारंगी या भूरे रंग का गहरा शेड ऊपर से नीचे तक फैलाएं।
यह डिजाइन नाखूनों पर बहुत ही आकर्षक लगता है और पतझड़ के मौसम की खूबसूरती को उभारता है। आप चाहें तो अलग-अलग रंगों का मिश्रण करके इसे और भी खूबसूरत और ट्रेंडी बना सकती हैं।
#5
चमकदार टॉप कोट
अगर आप अपने नाखूनों को थोड़ा चमकदार बनाना चाहती हैं तो चमकदार टॉप कोट का इस्तेमाल करें। इसके लिए पहले अपनी पसंदीदा बेस कोट लगाएं, फिर उसके ऊपर हल्के सुनहरे या चांदी रंग का चमकदार टॉप कोट लगाएं।
यह न केवल आपके नाखूनों को चमकदार बनाएगा, बल्कि उन्हें पतझड़ के मौसम की खूबसूरती भी देगा। इन सरल, लेकिन प्रभावशाली नेल ट्रेंड को अपनाकर आप अपने नाखूनों को पतझड़ के मौसम के अनुसार सजा सकती हैं।