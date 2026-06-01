मोटापे से जुड़े इन भ्रमों को सच मानते हैं लोग, जानिए इनकी सच्चाई

मोटापा एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, लेकिन इसके बारे में कई भ्रम भी फैले हुए हैं। ये भ्रम लोगों को सही जानकारी से दूर रखते हैं और उन्हें सही उपचार पाने में मदद नहीं मिलती। आइए आज हम आपको मोटापे से जुड़े भ्रम और उनकी सच्चाई के बारे में बताते हैं, जिससे आपको सही जानकारी मिले और आप बेहतर तरीके से अपनी सेहत का ध्यान रख सकें।

#1 भ्रम- मोटापा केवल परिवार से मिलता है कई लोग मानते हैं कि मोटापा केवल परिवार से मिलता है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। हालांकि, परिवार से मिलने वाली आदतें मोटापे के जोखिम को बढ़ा सकती हैं, लेकिन जीवनशैली और खान-पान का भी बड़ा हाथ होता है। सही आहार और नियमित व्यायाम से आप अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए केवल परिवार पर निर्भर रहना सही नहीं है।

#2 भ्रम- केवल ज्यादा खाने से मोटापा होता है यह भी एक आम भ्रम है कि केवल ज्यादा खाने से ही मोटापा होता है। वास्तव में वजन बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि खराब आहार, शारीरिक सक्रियता की कमी, हार्मोनल असंतुलन और मानसिक तनाव। सही आहार के साथ-साथ नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन भी जरूरी है। इसके अलावा नींद की कमी और दवाओं के दुष्प्रभाव भी वजन बढ़ाने का कारण बन सकते हैं। इसलिए केवल ज्यादा खाने को जिम्मेदार मानना सही नहीं है।

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#3 भ्रम- सभी मोटे लोग सुस्त होते हैं मोटापे से जुड़े एक भ्रम के मुताबिक, सभी मोटे लोग सुस्त होते हैं। यह धारणा पूरी तरह गलत है क्योंकि मोटापे वाले लोग भी मेहनती होते हैं और अपने काम को अच्छे से निभाते हैं। मोटापे का मतलब यह नहीं होता कि व्यक्ति सुस्त होगा या उसकी काम करने की क्षमता कम होगी। कई बार स्वास्थ्य समस्याओं या शारीरिक दर्द के कारण भी लोग सक्रिय नहीं रह पाते।

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#4 भ्रम- सिर्फ शरीर पर असर डालता है मोटापा मोटापा सिर्फ शरीर पर ही असर नहीं डालता, बल्कि मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति अक्सर आत्म-सम्मान की कमी, उदासी और चिंता जैसी समस्याओं का सामना करता है। इसके अलावा सामाजिक जीवन में भी कई बार भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम इस समस्या को गंभीरता से लें और इसके मानसिक पहलुओं को भी समझें ताकि सही उपचार मिल सके।