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कॉस्मेटिक सर्जरी से जुड़े इन भ्रमों पर विश्वास करते हैं लोग, जानिए इनकी सच्चाई
कॉस्मेटिक सर्जरी से जुड़े भ्रम

कॉस्मेटिक सर्जरी से जुड़े इन भ्रमों पर विश्वास करते हैं लोग, जानिए इनकी सच्चाई

लेखन अंजली
Apr 07, 2026
04:55 pm
क्या है खबर?

कई लोग अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लेते हैं। हालांकि, यह एक गंभीर प्रक्रिया होती है और इसके कई जोखिम होते हैं। अक्सर लोग इन जोखिमों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे उन्हें बाद में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए आज हम आपको कॉस्मेटिक सर्जरी से जुड़े कुछ सामान्य भ्रमों और सच्चाइयों के बारे में बताते हैं, ताकि आप सही निर्णय ले सकें और सुरक्षित रह सकें।

#1

भ्रम- कॉस्मेटिक सर्जरी हमेशा सुरक्षित होती है

यह सबसे आम भ्रम है कि कॉस्मेटिक सर्जरी हमेशा सुरक्षित होती है। सच्चाई यह है कि हर सर्जरी के साथ कुछ न कुछ जोखिम जुड़े होते हैं। अगर डॉक्टर की गलती हो जाए तो इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की कॉस्मेटिक सर्जरी कराने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें और उनकी सलाह के अनुसार ही आगे बढ़ें।

#2

भ्रम- कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद हमेशा अच्छे परिणाम मिलते हैं

कई लोग मानते हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद हमेशा अच्छे परिणाम मिलते हैं। हालांकि, यह सच नहीं है। कई बार सर्जरी के बाद व्यक्ति को उम्मीद से कम परिणाम मिलते हैं या कभी-कभी गलत परिणाम भी हो सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी उम्मीदें वास्तविक रखें और पूरी जानकारी लेकर ही सर्जरी कराने का निर्णय लें।

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#3

भ्रम- कॉस्मेटिक सर्जरी सेहतमंद त्वचा के लिए जरूरी है

कई लोगों का मानना है कि सुंदर दिखने के लिए स्वस्थ त्वचा होना जरूरी है और इसके लिए कॉस्मेटिक सर्जरी करानी पड़ती है। हालांकि, यह सही नहीं है। स्वस्थ त्वचा के लिए सही खान-पान, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम करना जरूरी होता है। कॉस्मेटिक सर्जरी केवल बाहरी बदलाव लाती है, जबकि असली खूबसूरती अंदर से ही आती है। इसलिए पहले अपनी सेहत का ध्यान रखें और फिर अगर जरूरत महसूस हो तो कॉस्मेटिक सर्जरी पर विचार करें।

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#4

भ्रम- कॉस्मेटिक सर्जरी महंगी होती है

कॉस्मेटिक सर्जरी महंगी हो सकती है, लेकिन हर बार नहीं। कई बार लोग सस्ती सेवाओं का लालच देकर गलत जगह पर चले जाते हैं और इससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए हमेशा किसी अनुभवी डॉक्टर से ही सर्जरी कराएं। इसके अलावा कई बार डॉक्टर मरीज की स्थिति देखकर छूट भी देते हैं। इसलिए सर्जरी कराने से पहले अच्छे से जानकारी इकट्ठा कर लें, फिर सर्जरी कराएं।

#5

भ्रम- कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद ठीक होने में लंबा समय लगता है

यह भी एक गलत धारणा है कि कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद ठीक होने में काफी समय लगता है। सच्चाई यह है कि ठीक होने का समय व्यक्ति की स्थिति और प्रकार की सर्जरी पर निर्भर करता है। कुछ मामूली सर्जरियों के लिए तुरंत ठीक हो जाता है, जबकि कुछ बड़ी सर्जरियों में थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की कॉस्मेटिक सर्जरी कराने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें और उनकी सलाह के अनुसार ही आगे बढ़ें।

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