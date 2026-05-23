उत्तराखंड: यहां स्थित इन 5 मंदिरों में एक बार जरूर जाएं

उत्तराखंड भारत के उत्तर भाग में स्थित एक खूबसूरत राज्य है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ धार्मिक स्थलों के लिए भी जाना जाता है। यहां के मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि वास्तुकला और इतिहास के नजरिए से भी खास हैं। अगर आप धार्मिक यात्रा की योजना बना रहे हैं तो उत्तराखंड के इन 5 मंदिरों का रुख जरूर करें। यहां की यात्रा आपको आध्यात्मिक शांति के साथ-साथ प्राकृतिक सुंदरता का भी अनुभव कराएगी।

#1 केदारनाथ मंदिर केदारनाथ मंदिर चार धाम यात्रा का एक अहम हिस्सा है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और समुद्र तल से लगभग 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां पहुंचने के लिए आपको गोविंदघाट से घोड़े या खच्चरों की मदद लेनी पड़ सकती है। इस मंदिर की यात्रा कठिन है, लेकिन इसका अनुभव अविस्मरणीय है। यहां आकर आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं।

#2 बद्रीनाथ मंदिर बद्रीनाथ मंदिर भी चार धाम यात्रा का हिस्सा है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और समुद्र तल से लगभग 3,133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। बद्रीनाथ मंदिर की यात्रा करने से पहले आपको तपोवन तक पहुंचना पड़ता है, जहां से बद्रीनाथ तक पैदल यात्रा करनी होती है। इस यात्रा का अनुभव बहुत ही खास और यादगार है, जो आपको आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है।

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#3 हेमकुंड साहिब हेमकुंड साहिब सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 4,632 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहां पहुंचने के लिए कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। हेमकुंड साहिब अपनी खूबसूरत झीलों और बर्फ से ढके पहाड़ों के लिए जाना जाता है। यहां आकर आप सिख गुरु गोबिंद सिंह जी की पूजा कर सकते हैं और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं।

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#4 नैनीताल में नैना देवी मंदिर नैनीताल अपने सुंदर झीलों और पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहां नैना देवी मंदिर भी एक प्रमुख आकर्षण स्थल है। यह मंदिर मां दुर्गा को समर्पित है और यहां हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। नैना देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको पहाड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन इसका अनुभव बहुत ही खास और यादगार है। यहां आकर आप मां दुर्गा की आराधना कर सकते हैं और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं।