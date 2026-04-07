स्वाद और पोषक तत्वों से भरपूर होता है खरबूजा, जानिए इसके व्यंजनों की रेसिपी

खरबूज एक ऐसा फल है, जो न केवल गर्मियों में ताजगी देता है, बल्कि इसमें कई जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं। आमतौर पर खरबूज का सेवन सलाद या सीधे खा लिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कई स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? इस लेख में हम आपको खरबूज से बनाए जाने वाले कुछ अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं।

#1 खरबूजे की चटनी खरबूजे की चटनी एक अनोखा और स्वादिष्ट विकल्प है, जो आपके खाने को नया स्वाद दे सकती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले खरबूजे को छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर उसमें प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नमक मिलाकर पीस लें। इस मिश्रण में थोड़ा-सा नींबू का रस डालें ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। यह चटनी रोटी, परांठे या किसी भी स्नैक के साथ खाई जा सकती है।

#2 खरबूजे का शरबत गर्मियों में ठंडा-ठंडा शरबत पीना किसे पसंद नहीं होता? खरबूजे का शरबत न केवल ताजगी देता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले खरबूजे के टुकड़ों को मिक्सर में डालकर उसका रस निकाल लें, फिर इस रस में चीनी या शहद मिलाएं (स्वादानुसार) और थोड़ा-सा नींबू का रस डालें। अब इसे बर्फ के टुकड़ों के साथ परोसें। यह शरबत सभी को पसंद आएगा।

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#3 खरबूजे की कुल्फी गर्मी में ठंडक पाने के लिए कुल्फी एक बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालकर उसमें चीनी मिलाएं और गाढ़ा होने तक पकाएं, फिर इसमें खरबूजे का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा करके कुल्फी के सांचे में भर दें और फ्रीजर में जमने के लिए रख दें। जब कुल्फी पूरी तरह से जम जाए तो इसे निकालकर परोसें। यह सभी को पसंद आएगी।

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#4 खरबूजे का हलवा हलवा तो आपने कई तरह का खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी खरबूजे का हलवा खाया है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले खरबूज को कदूकस कर लें, फिर घी गर्म करके उसमें कदूकस किया हुआ खरबूज डालें और अच्छे से भूनें। अब इसमें दूध डालकर पकाएं और चीनी मिलाएं। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर मिलाकर गैस बंद कर दें। आपका स्वादिष्ट खरबूजे हलवा तैयार है।