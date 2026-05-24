अमेरिका की यात्रा पर हैं? यहां के 5 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थल जाएं

अमेरिका में कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं, जो अपनी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। अगर आप अमेरिका की यात्रा करने वाले हैं तो आपको वहां के इन 5 पर्यटन स्थलों का रुख जरूर करना चाहिए। ये स्थल न केवल आपको आनंदित करेंगे, बल्कि आपकी यात्रा को भी यादगार बना देंगे। यहां की संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। आइए अमेरिका के 5 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों के बारे में जानें।

#1 ग्रांड कैन्यन नेशनल पार्क ग्रांड कैन्यन नेशनल पार्क अमेरिका के एरिजोना राज्य में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह जगह अपनी गहरी खाई और खास भूविज्ञान के लिए जानी जाती है। यहां का ग्रांड कैन्यन लगभग 277 मील लंबा और 18 मील चौड़ा है। पर्यटक यहां पैदल यात्रा, नाव की सवारी और हेलिकॉप्टर यात्रा जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां का प्राकृतिक दृश्य भी बहुत सुंदर है, जो पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है।

#2 स्टेचू ऑफ लिबर्टी स्टेचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित एक अमरीकी प्रतीक है, जिसे फ्रांस ने उपहार स्वरूप दिया था। यह मूर्ति स्वतंत्रता और लोकतंत्र का प्रतीक मानी जाती है। पर्यटक नाव द्वारा इस मूर्ति तक पहुंच सकते हैं, जहां वे इसके करीब जाकर इसकी सुंदरता देख सकते हैं। इसके अलावा पर्यटक यहां से न्यूयॉर्क सिटी का शानदार दृश्य भी देख सकते हैं। यह स्थल इतिहास प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए आदर्श है।

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#3 येलोस्टोन नेशनल पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो वायोमिंग, मोंटाना और आइडाहो राज्यों में फैला हुआ है। यह पार्क अपने गर्म झरनों, गीजर्स और अलग-अलग वन्यजीवों के लिए मशहूर है। ओल्ड फेथफुल गीजर्स यहां का सबसे लोकप्रिय आकर्षण है, जो नियमित अंतराल पर फटता रहता है। इसके अलावा यहां के विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यह पार्क प्रकृति प्रेमियों और साहसिक गतिविधियों के शौकीनों के लिए आदर्श है।

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#4 हवाई द्वीप हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित एक खूबसूरत द्वीप समूह है, जो अपने समुद्र तटों, ज्वालामुखियों और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहां आने वाले पर्यटक सर्फिंग, स्नोर्कलिंग और पैदल यात्रा जैसी कई गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। हवाई की पारंपरिक हुला नृत्य और लुआऊ पार्टी भी पर्यटकों को बहुत पसंद आती हैं। इसके अलावा यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।