2026 में सबसे ज्यादा गूगल सर्च की जा रही हैं ये 5 सौंदर्य सामग्रियां, जानिए वजह

हर साल गूगल ट्रेंड्स में सबसे ज्यादा सर्च किए गए कीवर्ड्स की सूची दिखाई जाती है। इस बार भी गूगल ने भारतीय सौंदर्य उत्पादों के सबसे ज्यादा सर्च किए गए कीवर्ड्स जारी किए हैं। इस सूची में हल्दी, एलोवेरा, चंदन, गुलाब जल और नारियल तेल जैसे कई प्राकृतिक घटक शामिल हैं। आइए जानते हैं कि इन प्राकृतिक सौंदर्य घटकों को सर्च करने के पीछे का कारण क्या है।

#1 हल्दी हल्दी को इस साल गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया। यह कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि यह एक प्राकृतिक सामग्री है, जो त्वचा को निखारने और इसे कई समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। हल्दी के फेस मास्क का उपयोग त्वचा को चमकदार बनाने के साथ मुंहासों और काले धब्बों से छुटकारा दिलाने में सहायक हो सकता है। हल्दी का फेस मास्क लगाने से त्वचा को प्राकृतिक चमक मिलती है।

#2 एलोवेरा एलोवेरा जेल और इसका रस सर्दियों में सबसे ज्यादा सर्च किया गया। यह पौधा कई विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो त्वचा को नमी देने और इसे पोषित करने में मदद कर सकते हैं। ताजे एलोवेरा जेल को कुछ मिनट तक चेहरे पर लगाकर रखने से त्वचा को लाभ मिलता है। इसके अलावा एलोवेरा का रस पीने से भी सेहत को फायदा होता है।

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#3 चंदन चंदन को भी गूगल पर काफी ज्यादा सर्च किया गया। चंदन का उपयोग त्वचा को ठंडक देने के साथ मुंहासों और काले धब्बों से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा, यह त्वचा को दाग-धब्बों से छुटकारा दिलाने और इसे मुलायम बनाने में सहायक हो सकता है। चंदन पाउडर में थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं और इसे चेहरे पर लगाकर पानी से धो लें।

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#4 गुलाब जल गुलाब जल एक ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य उत्पाद है, जो हर मौसम में त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद गुण त्वचा को शांत करने और इसे नमी देने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा, गुलाब जल त्वचा की रंगत को हल्का कर सकता है। गुलाब जल में थोड़ा नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट बाद धो लें।