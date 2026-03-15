दक्षिण भारत के 5 सबसे खूबसूरत झरने, जिनकी सुंदरता देख हो जाएंगे मंत्रमुग्ध

दक्षिण भारत में कई सुंदर झरने हैं, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और शांत माहौल के लिए जाने जाते हैं। इन झरनों का पानी पहाड़ों से गिरते हुए घाटियों में बहता है, जिससे अद्भुत दृश्य बनता है। यहां के झरने लोगों को अपनी ओर खींचते हैं और उन्हें प्रकृति के करीब ले जाते हैं। अगर आप छुट्टी पर जाने की सोच रहे हैं तो इन झरनों की यात्रा आपके अनुभव को और भी खास बना सकती है।

#1 हरिहरन पहाड़ी झरना हरिहरन पहाड़ी झरना कर्नाटक के चेक्केरि जिले में स्थित है। यह झरना अपनी ऊंचाई और चौड़ाई के लिए मशहूर है। यहां का पानी पहाड़ से गिरते हुए घाटियों में बहता है, जिसका नजारा देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। इस जगह तक पहुंचने के लिए थोड़ी पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जो रोमांचक अनुभव है। यहां का माहौल शांत और सुकून भरा है, जो पर्यटकों को बहुत पसंद आता है।

#2 डुड्सागर झरना गोवा का डुड्सागर झरना चार राज्यों की सीमा पर स्थित है और यह भारत का चौथा सबसे ऊंचा झरना है। यह झरना बरसात के दौरान अपने पूरे रंग में होता है, जब इसका पानी भरपूर होता है। डुड्सागर जंगलों से घिरा हुआ है और यहां जंगल सफारी का भी आनंद लिया जा सकता है। यहां आकर आप प्रकृति के करीब आ सकते हैं और इसकी खूबसूरती का अनुभव कर सकते हैं।

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#3 अत्तिरप्पिल्ली झरना केरल का अत्तिरप्पिल्ली झरना राज्य का सबसे बड़ा झरना है, जो चेलियानगुडी नदी पर स्थित है। यह जगह फिल्मों की शूटिंग के लिए भी मशहूर है, क्योंकि इसकी प्राकृतिक खूबसूरती बहुत आकर्षक है। अत्तिरप्पिल्ली झरना बरसात के दौरान अपने पूरे रंग में होता है, जब इसका पानी भरपूर होता है। यहां आकर आप प्रकृति के करीब आ सकते हैं और उसकी गोद में यादगार समय बिता सकते हैं। यहां बैठकर परिवार के संग पिकनिक का आनंद लिया जा सकता है।

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#4 कुन्नूर झरना तमिलनाडु का कुन्नूर झरना ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ठंडा रहता है, जिससे यहां गर्मियों में अधिक लोग आते हैं। कुन्नूर झरना अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यहां आकर आप प्रकृति के करीब आ सकते हैं और इसकी सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। यह झरना घने जंगलों, चाय के बागानों और चट्टानी इलाकों से घिरा हुआ है। यह मानसून के बाद सबसे अधिक मनोरम दृश्य पेश करता है।