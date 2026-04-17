दुनिया के 5 सबसे सुंदर शहर, एक बार जरूर घूमें

दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए मशहूर हैं। इनमें से कुछ जगहों को 'सबसे सुंदर शहर' का खिताब भी मिला है। अगर आप अपने जीवन में एक बार इन जगहों पर घूमने का प्लान बनाते हैं, तो यह आपके लिए यादगार साबित होगा। आइए दुनिया के पांच सबसे सुंदर शहरों के बारे में जानते हैं।

#1 वियना (ऑस्ट्रिया) ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है। वियना अपनी पुरानी इमारतों, संग्रहालयों और बाग-बगिचों के लिए जाना जाता है। यहां का माहौल बहुत ही शांत और सुकून भरा है। इसके अलावा यहां के कैफे भी बहुत मशहूर हैं। वियना में घूमने के लिए कई जगहें हैं, जिनमें शॉनब्रुन पैलेस, स्टेट ओपेरा हाउस और बेल्वेडियर पैलेस शामिल हैं। यहां आकर आप इतिहास और संस्कृति का आनंद ले सकते हैं।

#2 क्यूबेक (कनाडा) कनाडा का शहर क्यूबेक फ्रांस की संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे हुए है। यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे सुंदर शहरों में से एक माना जाता है। यहां की संकरी गलियां, रंग-बिरंगे घर और पुरानी इमारतें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। इसके अलावा यहां के कैफे और खाने-पीने की जगहें भी बहुत मशहूर हैं। क्वे बेक में घूमने के लिए कई जगहें हैं, जिनमें पुराना क्यूबेक, मोंटे-रेआल पार्क और सेंट लॉरेंस नदी शामिल हैं।

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#3 सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसे अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आधुनिक जीवनशैली के लिए जाना जाता है। सिडनी हार्बर ब्रिज, ओपेरा हाउस और बॉंड बीच जैसे आकर्षण इस शहर को खास बनाते हैं। यहां की रात्रिकालीन जीवनशैली भी बहुत जीवंत है। इसके अलावा सिडनी में कई संग्रहालय, गैलरी और पार्क भी हैं, जहां आप आराम कर सकते हैं। सिडनी आने वाले पर्यटकों के लिए यह शहर एक आदर्श स्थान है।

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#4 सेंट पीटर्सबर्ग (रूस) रूस का शहर सेंट पीटर्सबर्ग यूरोप का सबसे खूबसूरत शहर है। यह शहर अपनी नहरों, पुलों और पुरानी इमारतों के लिए मशहूर है। यहां की वास्तुकला बहुत ही आकर्षक है और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी फिल्म के सेट पर हों। इसके अलावा यहां के संग्रहालय और गैलरी भी बहुत मशहूर हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में घूमने के लिए कई जगहें हैं, जिनमें हर्मिटेज म्यूजियम, पीटर एंड पॉल फोर्ट्रेस और नेवा नदी शामिल हैं।