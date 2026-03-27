सुबह उठते ही पिएं ये 5 पेय, मेटाबॉलिज्म को मिलेगा बढ़ावा

मेटाबॉलिज्म वह प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलता है और इससे शरीर की कई गतिविधियां सुचारू रूप से चलती हैं। अगर मेटाबॉलिज्म तेज होगा तो शरीर की अतिरिक्त चर्बी को तेजी से जलाने में मदद मिलती है, जिससे वजन नियंत्रित करने में आसानी हो सकती है। इसके लिए आप सुबह उठते ही कुछ पेय पी सकते हैं। आइए उन पेय के बारे में जानते हैं।

#1 नींबू पानी नींबू पानी विटामिन-C का बेहतरीन स्त्रोत है, जो शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाने में मदद कर सकता है। आयरन की कमी मेटाबॉलिज्म को धीमा करने का कारण बन सकती है। इसके अलावा नींबू में मौजूद तत्व शरीर से हानिकारक चीजों को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। नींबू पानी के सेवन से शरीर को कई और फायदे भी मिल सकते हैं।

#2 अदरक और नींबू का मिश्रण अदरक और नींबू का मिश्रण मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। इसका कारण है कि अदरक और नींबू दोनों ही शरीर में गर्मी उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है। लाभ के लिए एक गिलास पानी में थोड़ा-सा अदरक का रस और नींबू मिलाएं। आप चाहें तो इसमें शहद या गुड़ भी मिला सकते हैं। अदरक का सेवन शरीर के लिए कई और लाभकारी हो सकता है।

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#3 पुदीने की चाय पुदीने की चाय पाचन क्रिया को ठीक रखने में मदद कर सकती है और अच्छी पाचन क्रिया मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद कर सकती है। लाभ के लिए एक पैन में एक कप पानी गर्म करें, फिर इसमें पुदीने की 5-6 पत्तियां डालकर इसे उबालें। अब इसमें एक चम्मच चायपत्ती डालें और चाय का रंग बदलने पर गैस बंद करके इसे छानकर कप में डालें। इसके बाद चाय में स्वादानुसार शहद मिलाकर पिएं।

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#4 दालचीनी और शहद का पानी दालचीनी और शहद का मिश्रण शरीर में इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। इससे मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद मिल सकती है। लाभ के लिए एक गिलास गर्म पानी में आधी चम्मच दालचीनी का पाउडर मिलाएं। अब इसमें एक चम्मच शहद मिलाकर इसे गर्मा-गर्म पिएं। आप चाहें तो इस पेय में स्वादानुसार नींबू का रस भी मिला सकते हैं।