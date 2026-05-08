मानसून के दौरान ट्रेकिंग करना चाहते हैं? जानिए सुरक्षा से जुड़े 5 अहम टिप्स

मानसून के दौरान ट्रेकिंग करना एक रोमांचक अनुभव हो सकता है। इस मौसम में बारिश, मिट्टी, फिसलन और बदलते मौसम के कारण कई चुनौतियां सामने आती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप कुछ बातों का खास ध्यान रखें ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित और सुखद हो। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप मानसून में ट्रेकिंग करते समय सुरक्षित रह सकते हैं।

#1 सही कपड़े पहनें मानसून में ट्रेकिंग करते समय सही कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। हल्के और पानी से बचाने वाले कपड़े चुनें ताकि बारिश से बच सकें। सूती कपड़े पहनें क्योंकि ये जल्दी सूखते हैं और शरीर को हवा लगने देते हैं। इसके अलावा ऊपरी परत में पानी से बचाने वाली जैकेट और नीचे की परत में हल्की पैंट पहनें। जूते भी पानी से बचाने वाले होने चाहिए ताकि फिसलन न हो और पैरों को आराम मिले। साथ ही एक टोपी पहनें।

#2 बैग में जरूरी सामान रखें अपने बैग में जरूरी सामान रखें जैसे कि एक ऐसी चीज जो आपके सभी उपकरणों को सूखा रखेगी। इसके अलावा एक छोटी सी प्राथमिक चिकित्सा किट रखें, जिसमें पट्टियां, दर्द निवारक दवाइयां और चोट पर लगाने वाली क्रीम शामिल हों। साथ ही एक टॉर्च और अतिरिक्त बैटरी भी रखें ताकि अंधेरे में कोई समस्या न हो। अपने साथ एक ऐसी चीज रखें जिससे आपका मोबाइल चार्ज रहे और आप आपातकालीन स्थिति में संपर्क में रह सकें।

Advertisement

#3 मौसम का हाल जानें ट्रेकिंग पर निकलने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें। अगर भारी बारिश या तूफान का अनुमान हो तो अपने यात्रा कार्यक्रम को रद्द करें या फिर इसे आगे बढ़ा दें। इसके अलावा अगर मौसम में अचानक बदलाव हो तो तुरंत ही वापस लौट आएं। मौसम विभाग की जानकारी के लिए इंटरनेट या ऐप्स का उपयोग करें ताकि आपको सही जानकारी मिले। इसके अलावा स्थानीय लोगों से भी मौसम के बारे में पूछ सकते हैं।

Advertisement

#4 ग्रुप में जाएं हमेशा ग्रुप में ही ट्रेकिंग करें। अकेले ट्रेकिंग करना खतरनाक हो सकता है, खासकर मानसून में जहां फिसलन और कीचड़ की संभावना अधिक होती है। एक साथ कई लोग होने से आपस में मदद करना आसान हो जाता है और किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत सहायता मिल सकती है। इसके अलावा ग्रुप में होने से आपस में बातचीत होती रहती है, जिससे मनोबल बना रहता है और यात्रा का आनंद भी बढ़ता है।