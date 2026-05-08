बुजुर्ग मानसून के दौरान इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, रहेंगे स्वस्थ

मानसून का मौसम सभी को अच्छा लगता है, लेकिन यह कई बीमारियों को भी साथ लाता है, खासकर बुजुर्गों के लिए यह मौसम ज्यादा मुश्किल हो सकता है क्योंकि उनकी सेहत कमजोर होती है। इसलिए उन्हें इस मौसम में विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय, जिन्हें अपनाकर आप अपने बुजुर्गों को मानसून में स्वस्थ रख सकते हैं।

#1 खाने-पीने पर दें ध्यान बुजुर्गों के लिए यह बहुत जरूरी है कि वे संतुलित आहार लें। मानसून में पानी और सफाई का खास ख्याल रखें। साफ पानी पिएं और बाहर के खाने से बचें। घर का बना खाना ही खाएं ताकि किसी भी तरह के संक्रमण से बच सकें। इसके अलावा ताजे फल और सब्जियां भी उनके खाने में शामिल करें ताकि उन्हें जरूरी पोषक तत्व मिल सकें। साथ ही उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाएं ताकि वे हाइड्रेटेड रहें।

#2 संक्रमण से रहें सुरक्षित मानसून में कीटाणु और वायरस तेजी से फैलते हैं, जो बुजुर्गों को जल्दी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए उनके हाथों को साबुन से बार-बार धोने की आदत डालें और उन्हें बाहर जाने के बाद या खाना खाने से पहले हाथ साफ करने के लिए कहें। इसके अलावा उन्हें मास्क पहनने के लिए भी कहें क्योंकि यह न केवल उन्हें संक्रमण से बचाने में मदद करेगा, बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित रखेगा।

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#3 बारिश में न करें घूमना मानसून में बारिश के दौरान बाहर जाने से बचना चाहिए क्योंकि इस दौरान फिसलन और कीचड़ होने के कारण गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। इसके अलावा बारिश के पानी में कई तरह के कीटाणु भी होते हैं, जो संक्रमण का कारण बन सकते हैं। अगर किसी कारणवश बुजुर्गों को बारिश में जाना पड़ जाए तो उन्हें छाता लेकर घर से बाहर भेजें और घर लौटने पर उन्हें तुरंत नहलाएं।

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#4 रोजाना करें व्यायाम मानसून में भी रोजाना व्यायाम करना जरूरी है क्योंकि इससे न केवल शरीर बल्कि दिमाग भी स्वस्थ रहता है। व्यायाम करने से उनकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहती है और वे बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा नियमित व्यायाम करने से उन्हें अच्छी नींद भी आती है। अगर किसी कारणवश बुजुर्ग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो उन्हें घर पर ही योग और खिंचाव के व्यायाम करवाएं।