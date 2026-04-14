टूथब्रश का इस्तेमाल करते समय न करें ये गलतियां, लग सकती हैं बीमारियां

दांतों की सफाई के लिए ब्रश का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, लेकिन यह काम जितना आसान लगता है, उतना है नहीं। सही तरीका अपनाकर दांतों की सफाई न करने से दांतों की समस्याएं हो सकती हैं। ब्रश करते समय कई लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो दांतों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियां बताते हैं, जो दांतों की सफाई करते समय अनजाने में की जा सकती हैं।

#1 ब्रश करने का समय न होना दांतों की सफाई के लिए ब्रश करना जरूरी है, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ब्रश करने का समय निकालना मुश्किल हो गया है। दांतों की सफाई के लिए दिन में दो बार 2 मिनट का समय निकालना जरूरी है। सुबह के समय ब्रश करने के बाद रात के समय सोने से पहले भी ब्रश करें। इससे दांत स्वस्थ रहेंगे और मुंह की दुर्गंध से भी छुटकारा मिलेगा।

#2 बहुत तेज आवाज में ब्रश करना दांतों की सफाई के लिए ब्रश करते समय बहुत तेज आवाज में ब्रश करना भी गलत है। इससे न केवल मुंह में दर्द हो सकता है, बल्कि इससे दांतों को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए ब्रश करते समय आवाज न करें। इसके अतिरिक्त तेज आवाज में ब्रश करने से आस-पास के लोगों को भी परेशानी हो सकती है। इसलिए जब भी आप ब्रश करें तो शांति से ब्रश करें।

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#3 बहुत जोर से ब्रश करना कई लोग यह गलती करते हैं कि वे दांतों को बहुत जोर से ब्रश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे दांतों की ऊपरी परत हट जाती है और दांत संवेदनशील हो जाते हैं। दांतों को हल्के हाथों से ब्रश करना चाहिए ताकि वे सुरक्षित रहें और लंबे समय तक स्वस्थ रहें। इसके लिए आप नरम ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं और हल्के दबाव से ब्रश करें।

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#4 गलत ब्रश का चयन करना दांतों की सफाई के लिए सही प्रकार के ब्रश का चयन करना भी जरूरी है। कई लोग अपने अनुसार कोई भी ब्रश ले लेते हैं, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग प्रकार के ब्रश होते हैं जैसे नरम, सख्त, मध्यम आदि। इसलिए अपने दांतों के अनुसार ही ब्रश का चयन करें ताकि वह आपके लिए सबसे अच्छा साबित हो सके।