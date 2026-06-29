कलर करेक्ट करते समय न करें ये गलतियां

मेकअप के दौरान कलर करेक्शन करते समय ये 5 गलतियां करने से बचें, लगेंगी ज्यादा सुंदर

लेखन सयाली 10:39 am Jun 29, 202610:39 am

क्या है खबर?

कलर करेक्टर एक ऐसा मेकअप उत्पाद है, जिसका सही उपयोग चेहरे की कई कमियों को छिपा सकता है। इससे दाग-धब्बे, रंजकता और महीन रेखाओं को छिपाया जा सकता है। हालांकि, कई महिलाएं इसका इस्तेमाल करते समय अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठती हैं, जिससे उनका लुक बिगड़ सकता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें कलर करेक्शन करते समय आपको नहीं करना चाहिए। इससे आपका बेस मेकअप फ्लॉलेस हो पाएगा।