सूट खरीदते समय न करें ये 5 गलतियां, लुक होगा खराब

सूट पुरुषों के लिए एक जरूरी पहनावा है, जो उन्हें पेशेवर और सामाजिक दोनों ही जगहों पर अच्छा दिखाता है। हालांकि, सही सूट चुनना आसान नहीं होता। अक्सर लोग कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उनका लुक बिगड़ सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें सूट खरीदते समय टालना चाहिए ताकि आप हर मौके पर बेहतरीन दिख सकें।

#1 गलत फिटिंग का चुनाव सूट खरीदते समय सबसे बड़ी गलती होती है गलत फिटिंग का चुनाव करना। अगर सूट आपके शरीर के आकार से मेल नहीं खाता तो वह आपको अच्छा नहीं दिखाएगा। ढीला या बहुत टाइट सूट दोनों ही स्थिति में आपका लुक खराब कर सकते हैं। हमेशा अपने शरीर के आकार और माप को ध्यान में रखते हुए ही सूट खरीदें ताकि वह आपको सही तरीके से फिट हो और आप हर मौके पर बेहतरीन दिख सकें।

#2 रंगों का चयन सोच-समझकर न करना सूट खरीदते समय रंगों का चयन बहुत जरूरी होता है। कई लोग सिर्फ फैशन के चलन को देखकर रंग चुन लेते हैं, जो कि गलत है। अपने त्वचा के रंग और मौके के हिसाब से रंग चुनें। उदाहरण के लिए ऑफिस के लिए गहरे रंग जैसे नेवी नीला या चारकोल ग्रे अच्छे रहते हैं, जबकि शादी-ब्याह या पार्टी के लिए हल्के रंग जैसे हल्का ग्रे या बेज बेहतर विकल्प हो सकते हैं।

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#3 कपड़े की गुणवत्ता पर ध्यान न देना कपड़े की गुणवत्ता पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। सस्ते कपड़े वाले सूट खरीदना सबसे बड़ी गलती हो सकती है क्योंकि वे जल्दी खराब हो जाते हैं और लंबे समय तक टिकते नहीं। हमेशा अच्छे कपड़े वाले सूट ही चुनें ताकि वे आरामदायक हों और लंबे समय तक आपकी अलमारी में बने रहें। ऊन, लिनन या सूती कपड़े वाले सूट सबसे अच्छे विकल्प होते हैं, जो न केवल आरामदायक होते हैं बल्कि स्टाइलिश भी दिखाते हैं।

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#4 जटिल डिजाइन का चयन करना बेशक जटिल डिजाइन वाले सूट देखने में आकर्षक लगते हैं, लेकिन उन्हें हर मौके पर पहनना मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर आप पहली बार सूट खरीद रहे हों तो साधारण डिजाइन वाले सूट ही चुनें। इससे न केवल आपका लुक पेशेवर रहेगा बल्कि आपको किसी प्रकार की असुविधा भी नहीं होगी। साधारण डिजाइन वाले सूट हर मौके पर अच्छे लगते हैं और उन्हें स्टाइल करना भी आसान होता है।