ब्रोंजर लगाते समय न करें ये गलतियां

ब्रोंजर लगाते समय न करें ये 5 गलतियां, बिगड़ सकता है पूरा लुक

लेखन सयाली 10:01 am Jun 29, 202610:01 am

क्या है खबर?

आजकल मेकअप में ब्रोंजर का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। यह चेहरे को प्राकृतिक रूप से टैन दिखाने में मदद करता है और कंटूरिंग के लिए काम आता है। हालांकि, सही तरीके से ब्रोंजर का उपयोग करना जरूरी है, ताकि आपका लुक बेहतरीन दिखे। ऐसा न करने पर मेकअप ज्यादा गहरा या बनावटी लग सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको ब्रोंजर लगाते समय बचना चाहिए, ताकि आपका मेकअप आकर्षक दिखे।