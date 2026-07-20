घर पर घेवर बनाते समय न करें ये 5 गलतियां, स्वाद में होगा सुधार
क्या है खबर?
त्योहारों के मौसम में घेवर का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। यह मिठाई राजस्थान की पारंपरिक मिठाइयों में से एक है और इसे सावन के महीने में बनाया जाता है। हालांकि, इसे बनाने में कुछ गलतियां हो सकती हैं, जो इसके स्वाद को प्रभावित कर सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे घेवर बनाते समय आपको बचना चाहिए। इससे इस मिठाई का स्वाद बेहतरीन आएगा।
#1
घोल बनाते समय पानी का अधिक प्रयोग करना
घेवर के घोल में अधिक पानी मिलाना एक आम गलती है। इससे घेवर का आकार बिगड़ सकता है और वह टूट भी सकता है।
घोल को बनाते समय पानी का उपयोग कम करें, ताकि घोल गाढ़ा रहे और घेवर का आकार भी सही बना रहे। इससे आपका घेवर न केवल देखने में अच्छा लगेगा, बल्कि उसका स्वाद भी शानदार रहेगा।
सही मात्रा में पानी डालने से आपका घेवर परफेक्ट बनेगा और उसका स्वाद भी लाजवाब होगा।
#2
घोल को ज्यादा देर तक फेंटना
घेवर के लिए घोल बनाते समय उसे ज्यादा देर तक फेंटना भी गलत है। ज्यादा फेंटने से घोल में हवा भर जाती है, जिससे घेवर फूलता नहीं है और उसका स्वाद भी बिगड़ जाता है।
इसलिए, घोल को हल्के हाथों से फेंटें, ताकि उसमें हवा न जाए और वह सही तरीके से फूल सके।
इससे आपका घेवर न केवल देखने में अच्छा लगेगा, बल्कि उसका स्वाद भी बेहतरीन रहेगा और वह खाने में हल्का और कुरकुरा बनेगा।
#3
तेल का सही तापमान न होना
घेवर तलते समय तेल का तापमान सही होना बहुत जरूरी है। अगर तेल बहुत गर्म होगा तो घेवर जल जाएगा और अगर कम होगा तो वह ठीक से पक नहीं पाएगा।
तेल को मध्यम आंच पर गर्म करें, ताकि आपका घेवर सुनहरा और कुरकुरा बने।
सही तापमान पर तला हुआ घेवर न केवल देखने में अच्छा लगेगा, बल्कि उसका स्वाद भी बेहतरीन होगा और वह खाने में हल्का और कुरकुरा बनेगा।
#4
शक्कर की चाशनी बनाते समय अधिक पकाना
चाशनी बनाते समय उसे अधिक पकाना भी एक गलती है। इससे चाशनी कड़ी हो जाती है और उसे घेवर में मिलाने पर उसका स्वाद बिगड़ जाता है।
चाशनी को तब तक पकाएं जब तक वह एक तार न बनने लगे, फिर उसे हल्का ठंडा करके घेवर पर डालें। इससे आपका घेवर सही तरीके से तैयार होगा और उसका स्वाद भी बेहतरीन रहेगा।
सही तरीके से बनाई गई चाशनी आपके घेवर को खास बना देगी।
#5
मलाई और घी की मात्रा का ध्यान न रखना
घेवर में मलाई और घी की मात्रा भी बहुत अहम होती है। अगर आप इनमें कम या ज्यादा मात्रा डालते हैं तो इससे मिठाई का स्वाद बिगड़ सकता है।
सही मात्रा में मलाई और घी डालने से घेवर बेहतरीन बनेगा। इन बातों का ध्यान रखकर आप आसानी से स्वादिष्ट घेवर बना सकते हैं।
अगली बार जब आप त्योहारों पर या किसी खास मौके पर घेवर बनाने जाएं तो इन गलतियों से बचें और अपने परिवार समेत इसका आनंद लें।