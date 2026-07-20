घेवर बनाते समय न करें ये गलतियां

घर पर घेवर बनाते समय न करें ये 5 गलतियां, स्वाद में होगा सुधार

लेखन सयाली 11:07 am Jul 20, 202611:07 am

क्या है खबर?

त्योहारों के मौसम में घेवर का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। यह मिठाई राजस्थान की पारंपरिक मिठाइयों में से एक है और इसे सावन के महीने में बनाया जाता है। हालांकि, इसे बनाने में कुछ गलतियां हो सकती हैं, जो इसके स्वाद को प्रभावित कर सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे घेवर बनाते समय आपको बचना चाहिए। इससे इस मिठाई का स्वाद बेहतरीन आएगा।