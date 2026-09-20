जंगल सफारी पर जा रहे हैं तो न करें ये 5 गलतियां, मजेदार रहेगी यात्रा

जंगल सफारी पर जाने से पहले कैमरा उपकरण साथ लेना न भूलें। जंगल में घूमते समय आपको कई अनोखे दृश्य देखने को मिल सकते हैं, जिन्हें कैद करना अच्छा लगता है।

अपने साथ एक अच्छा कैमरा, अतिरिक्त बैटरी और मेमोरी कार्ड जरूर रखें, ताकि आप उन यादगार पलों को हमेशा याद रख सकें।

इसके अलावा अगर आपके पास दूर की चीजें देखने के लिए दूरबीन हो तो उसे भी साथ ले जाएं, ताकि आप जानवरों को करीब से देख सकें।