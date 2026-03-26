ये 5 गलतियों के कारण त्वचा को हो सकता है नुकसान, इनसे रहें बचकर

त्वचा की देखभाल करते समय कई बार अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जो त्वचा को नुकसान पहुंचाने का कारण बन सकती हैं। खासतौर से महिलाएं अपने त्वचा देखभाल के तरीके में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं, जिनसे त्वचा की चमक फीकी पड़ सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो त्वचा की देखभाल करते समय नहीं करनी चाहिए ताकि त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनी रहे।

#1 धूप से बचाव का उपाय न करना धूप से बचाव का उपाय न करना एक बड़ी गलती है। कई महिलाएं सिर्फ गर्मियों में ही धूप से बचाव के उपाय करती हैं, जबकि हर मौसम में यह जरूरी है। धूप से बचाव का उपाय त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है। इसलिए रोजाना कम से कम 30 एसपीएफ वाली क्रीम का इस्तेमाल करें। इससे त्वचा की सुरक्षा होती है।

#2 रोजाना स्क्रब करना भी है गलत अगर आप रोजाना स्क्रब करती हैं तो यह भी एक गलती है। इससे त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। स्क्रब करने से मृत त्वचा हटती है और त्वचा को ताजगी मिलती है, लेकिन अगर इसे रोजाना किया जाए तो त्वचा ज्यादा संवेदनशील हो जाती है और जलन हो सकती है। इसलिए हफ्ते में 2 से 3 बार ही स्क्रब करें। इससे त्वचा को आराम मिलता है।

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#3 गंदे मेकअप ब्रश का इस्तेमाल करना मेकअप ब्रश को साफ न करने की गलती भी त्वचा के लिए नुकसानदायक हो सकती है। गंदे मेकअप ब्रश से त्वचा पर मुंहासे, जलन और अन्य समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए इन्हें इस्तेमाल करने से पहले जरूर साफ करना चाहिए। इसके लिए गुनगुने पानी और हल्के शैंपू का घोल बना लें, फिर मेकअप ब्रश को इसमें डुबोकर साफ करें। इसके बाद इसे ठंडे पानी से धोकर सूखने के लिए छोड़ दें।

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#4 एक्सफोलिएट करते समय न करें ज्यादा जोर लगाना एक्सफोलिएशन त्वचा से मृत कोशिकाओं को हटाने का एक बेहतरीन तरीका है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप ज्यादा जोर लगाएं। ज्यादा जोर लगाने से त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए एक्सफोलिएट करते समय हल्के हाथों से रगड़े। इसके अलावा एक्सफोलिएट करते समय त्वचा के प्रकार का ध्यान रखें क्योंकि अलग-अलग त्वचा को अलग-अलग एक्सफोलिएटिंग चीजों की जरूरत होती है। इससे त्वचा को सही देखभाल मिलती है।