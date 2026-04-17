पुशअप्स से जुड़ी इन 5 गलतियों से बचें, वरना हो सकता है नुकसान

पुशअप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो पूरे शरीर को मजबूत बनाने में मदद करती है। हालांकि, कई लोग इसे सही तरीके से नहीं करते, जिससे उन्हें फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। आइए आज हम आपको पुशअप्स से जुड़ी कुछ आम गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आप इस एक्सरसाइज का पूरा लाभ उठा सकें और चोट से भी बच सकें।

#1 हाथों को बहुत दूर रखना कई लोग पुशअप्स करते समय अपने हाथों को बहुत दूर रखते हैं, जिससे कंधों पर अधिक दबाव पड़ता है। ऐसा करने से कंधों में दर्द हो सकता है और चोट लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। पुशअप्स करते समय हाथों को कंधों की सीध में रखें और पैरों को भी इसी लाइन में रखें। इससे आपकी पीठ और छाती पर समान दबाव पड़ेगा और आप सही तरीके से पुशअप्स कर पाएंगे।

#2 गर्दन को झुकाना पुशअप्स करते समय गर्दन को झुकाना एक आम गलती है, जिसे कई लोग अनजाने में करते हैं। ऐसा करने से गर्दन पर अनावश्यक दबाव पड़ता है, जिससे दर्द हो सकता है। पुशअप्स करते समय हमेशा अपनी गर्दन को सीधा रखें और फर्श की ओर देखें। इससे आपकी गर्दन पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा और आप सही तरीके से पुशअप्स कर पाएंगे। इसके अलावा इससे आपकी पीठ और छाती पर भी समान दबाव पड़ेगा।

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#3 शरीर को झुकाना या मोड़ना पुशअप्स करते समय शरीर को झुकाना या मोड़ना भी एक बड़ी गलती है। कई लोग जल्दी-जल्दी पुशअप्स करने के चक्कर में अपनी पीठ और कूल्हों को झुका लेते हैं, जिससे उनका संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसा करने से पीठ में दर्द हो सकता है और चोट लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा सीधे और संतुलित तरीके से पुशअप्स करें ताकि आपकी पीठ और कूल्हे सुरक्षित रहें।

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#4 धीरे-धीरे नीचे आना कई लोग पुशअप्स करते समय धीरे-धीरे नीचे आते हैं और तेजी से ऊपर उठते हैं। इससे मांसपेशियों पर सही असर नहीं पड़ता और आप पूरी एक्सरसाइज से पूरा लाभ नहीं उठा पाते। हमेशा धीरे-धीरे नीचे आएं और धीरे-धीरे ऊपर उठें। इससे आपकी मांसपेशियां सही तरीके से काम करेंगी और आपको अधिक लाभ मिलेगा। इस तरह आप पुशअप्स का पूरा फायदा उठा सकेंगे और अपनी एक्सरसाइज को प्रभावी बना सकेंगे।