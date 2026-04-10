नए माता-पिता कर सकते हैं ये 5 गलतियां, इनसे बचें

नए माता-पिता बनने का अनुभव बहुत ही खास होता है, लेकिन इस दौरान कई छोटी-छोटी गलतियां हो जाती हैं, जिनका पता नहीं चलता। इन गलतियों से बच्चे की सेहत और विकास पर असर पड़ सकता है। इस लेख में हम कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में जानेंगे, जिन्हें नए माता-पिता अक्सर करते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है ताकि बच्चे का विकास सही तरीके से हो सके।

#1 बच्चे को ज्यादा कपड़े पहनाना नए माता-पिता अक्सर अपने नवजात शिशु को ज्यादा कपड़े पहना देते हैं, जिससे वह असहज महसूस कर सकता है। नवजात शिशु का शरीर खुद ही तापमान नियंत्रित कर सकता है, इसलिए उसे हल्का कपड़ा पहनाएं और कमरे का तापमान भी सामान्य रखें। इससे वह आरामदायक महसूस करेगा और उसकी नींद भी अच्छी आएगी। ध्यान रखें कि बच्चे को ज्यादा गर्म या ठंडा न रखें, बल्कि उसे ऐसे माहौल में रखें जहां वह सहज महसूस करे।

#2 दूध पिलाने का समय कम करना कुछ माता-पिता अपने बच्चे को समय पर दूध पिलाना भूल जाते हैं या उसका समय कम कर देते हैं। यह बड़ी गलती हो सकती है क्योंकि बच्चे को सही पोषण देने के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में दूध पिलाना जरूरी होता है। नवजात शिशु के लिए मां का दूध सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसमें सभी जरूरी पोषक तत्व होते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपका बच्चा समय पर और पर्याप्त मात्रा में दूध पाएं।

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#3 बच्चे को जल्दी जगाना नए माता-पिता अक्सर अपने नवजात शिशु को जल्दी जगाने की कोशिश करते हैं ताकि वह दिनभर सक्रिय रह सके, लेकिन ऐसा करना गलत होता है। नवजात शिशु को अपनी नींद पूरी करने का पूरा हक होता है, इसलिए उसे आराम से सोने दें। अगर बच्चा रात में अच्छी तरह सोता है तो सुबह खुद ही उठ जाएगा। इसके अलावा दिन में भी उसे आराम करने दें ताकि वह तरोताजा महसूस करे और उसका विकास सही तरीके से हो सके।

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#4 खिलौनों का चयन ध्यान से न करना खिलौने खरीदते समय कई बार माता-पिता ध्यान से नहीं चुनते, जिससे बच्चे की सुरक्षा पर खतरा मंडरा सकता है। हमेशा ऐसे खिलौने खरीदें जो बिना किसी खतरे के उपयोग किए जा सकें। प्लास्टिक या छोटे हिस्से वाले खिलौनों से बचें जो बच्चे के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखें कि खिलौने साफ-सुथरे हों और उनमें किसी प्रकार की धूल-मिट्टी न हो ताकि बच्चे को किसी प्रकार की एलर्जी न हो।