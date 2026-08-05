जिम जाने से पहले बनाएं ये पौष्टिक व्यंजन

जिम जाने से पहले 5 मिनट में बना लें ये 5 पौष्टिक व्यंजन, मिलेगी भरपूर ऊर्जा

लेखन सयाली 12:30 pm Aug 05, 202612:30 pm

क्या है खबर?

जिम जाने से पहले ऐसा नाश्ता करना चाहिए, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करे और जिम में की जाने वाली कसरत को आसानी से करने में मदद करे। इसके अलावा जिम जाने से पहले का नाश्ता ऐसा होना चाहिए, जो पाचन क्रिया को सुचारू रखे और वजन को भी नियंत्रित रखे। आइए आज हम आपको ऐसे 5 पौष्टिक व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें बनाने में 5 मिनट से भी कम समय लगता है।