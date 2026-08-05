जिम जाने से पहले 5 मिनट में बना लें ये 5 पौष्टिक व्यंजन, मिलेगी भरपूर ऊर्जा
क्या है खबर?
जिम जाने से पहले ऐसा नाश्ता करना चाहिए, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करे और जिम में की जाने वाली कसरत को आसानी से करने में मदद करे। इसके अलावा जिम जाने से पहले का नाश्ता ऐसा होना चाहिए, जो पाचन क्रिया को सुचारू रखे और वजन को भी नियंत्रित रखे। आइए आज हम आपको ऐसे 5 पौष्टिक व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें बनाने में 5 मिनट से भी कम समय लगता है।
#1
मूंगफली का मक्खन और केले का टोस्ट
इस टोस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले भूरी ब्रेड के एक टुकड़े पर मूंगफली का मक्खन लगाएं, फिर इस पर एक केला काटकर रख दें।
अब इसके ऊपर एक और भूरी ब्रेड का टुकड़ा रखकर इसे सेंक लें। यह टोस्ट खाने से पहले इसे गर्मा लें।
मूंगफली मक्खन में प्रोटीन और फाइबर होता है, जो आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जबकि केले में मौजूद प्राकृतिक मिठास आपको ऊर्जा प्रदान करती है।
#2
ओट्स का दलिया
इसके लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा पानी डालकर गर्म करें, फिर इसमें ओट्स डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण में स्वादानुसार शक्कर डालें और जब यह मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसे गैस से उतारकर एक कटोरी में डालें।
इसके बाद कटोरी में एक चम्मच शहद मिलाकर इसे गर्मा-गर्म परोसें। यह दलिया फाइबर, प्रोटीन और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर है, जो जिम जाने से पहले खाने के लिए एक बढ़िया विकल्प है।
#3
पनीर का टोस्ट
इसके लिए पहले एक कटोरे में थोड़ा दूध और चीनी मिलाकर गर्म करें, फिर इसमें थोड़ा पनीर कद्दूकस करके डालें। अब इस मिश्रण में थोड़ा बेकिंग सोडा डालकर इसे अच्छी तरह मिलाएं।
इसके बाद मिश्रण को ब्रेड के एक टुकड़े पर फैलाएं, फिर इसके ऊपर एक और ब्रेड का टुकड़ा रखकर इसे सेंकें। यह टोस्ट स्वादिष्ट होने के साथ-साथ प्रोटीन से भरपूर है, जो जिम जाने से पहले खाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
#4
दलिया उपमा
इसके लिए पहले एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करके उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल, मूंग दाल और काजू डालकर भूनें। अब इसमें बारीक कटा प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च और करी पत्ते डालकर भूनें।
इसके बाद इसमें भुने हुए ओट्स और नमक मिलाकर इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएं। अंत में इस पर नींबू का रस और धनिया पत्ती डालकर इसे गर्मा-गर्म परोसें।
यह उपमा स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है।
#5
मूंगफली का मक्खन और केले की स्मूदी
इसके लिए सबसे पहले एक मिक्सर में एक केला, एक चम्मच मूंगफली का मक्खन, आधा कप दही, आधा कप दूध और थोड़ा शहद डालकर अच्छे से मिलाएं।
अब इस मिश्रण को एक गिलास में डालकर इसके ऊपर थोड़े कटे हुए बादाम या किशमिश डालकर इसे परोसें।
यह स्मूदी प्रोटीन, फाइबर और जरूरी विटामिन से भरपूर होती है, जो आपको जिम जाने से पहले खाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।