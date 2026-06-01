बच्चों की भूख कम होने की समस्या को दूर करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

बच्चों में भूख कम होना एक आम समस्या है, जो माता-पिता के लिए चिंता का कारण बन सकती है। अक्सर माता-पिता इस समस्या का समाधान जल्दी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिना समझे किसी भी उपाय का इस्तेमाल करना सही नहीं होता। इस लेख में हम कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने बच्चे की भूख बढ़ा सकते हैं और उसे स्वस्थ बनाए रख सकते हैं।

#1 खाने का समय निर्धारित करें बच्चों के लिए रोजाना एक ही समय पर खाना बहुत जरूरी है। इससे उनका पाचन सही रहता है और वे समय पर भूख महसूस करते हैं। कोशिश करें कि आपका बच्चा हर दिन एक ही समय पर नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना खाए। इसके अलावा बच्चों को छोटे-छोटे हिस्से में खाना दें, ताकि वे आसानी से खा सकें और उन्हें खाना खत्म करने का दबाव न पड़े।

#2 पोषण से भरपूर व्यंजन बनाएं बच्चों की भूख बढ़ाने के लिए उन्हें पौष्टिक खाना देना अहम है। फल, सब्जियां, दालें और अनाज जैसे खाद्य पदार्थों में जरूरी तत्व होते हैं, जो बच्चों की भूख बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा आप उनके लिए अलग-अलग प्रकार के व्यंजन भी बना सकते हैं, ताकि उनका मन लगा रहे और वे खाना खाने में रुचि दिखाएं। उदाहरण के लिए खिचड़ी, उपमा और पुलाव आदि। इससे बच्चों को स्वादिष्ट और सेहतमंद खाना मिलेगा।

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#3 खेल-कूद में शामिल करें खेल-कूद बच्चों की भूख बढ़ाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। जब बच्चे खेलते हैं तो उनकी ऊर्जा खर्च होती है और उन्हें भूख लगती है। साथ ही खेल-कूद से उनका मानसिक तनाव भी कम होता है, जिससे वे बेहतर तरीके से भोजन कर सकते हैं। बच्चों को पार्क ले जाएं या घर पर ही छोटे-मोटे खेल खिलाएं, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल और कैच आदि। इससे उनकी शारीरिक गतिविधि बढ़ेगी और वे स्वस्थ रहेंगे।

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#4 मीठे पेय पदार्थों से बचाएं बच्चों को मीठे पेय पदार्थ, जैसे सोडा और जूस आदि देने से उनकी भूख कम हो सकती है। ऐसा इसलिए, क्योंकि इन पेय में शक्कर होती है, जो पेट भर देती है और बच्चे खाना नहीं खाते। इसके बजाय उन्हें पानी या ताजे फलों का रस दें, जो सेहतमंद होते हैं और उनकी प्यास भी बुझाते हैं। इस तरह बच्चों की भूख बनी रहेगी और वे स्वस्थ भी रहेंगे। आप उन्हें कॉफी और चाय देने से भी बचें।