डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, रहेंगे सुरक्षित

डेंगू और मलेरिया गंभीर समस्याएं हैं, जो बरसात के मौसम में ज्यादा फैलती हैं। ये बीमारियां मच्छरों के काटने से होती हैं और इनमें बुखार, शरीर में दर्द, उल्टी और अन्य कई लक्षण शामिल होते हैं। इनसे बचाव के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से आप अपने घर को मच्छरों से सुरक्षित रख सकते हैं।

#1 घर के आसपास पानी जमा न होने दें मच्छर अंडे देने के लिए पानी की तलाश करते हैं। इसलिए घर के आसपास पानी जमा न होने दें। अगर आपके घर में कोई ऐसा स्थान है जहां पानी जमा होता है तो उसे नियमित रूप से साफ करें। इसके अलावा गमले, कूलर और अन्य उपकरणों में भी पानी जमा न होने दें। इसके साथ ही छत पर रखे बर्तन, टायर और अन्य चीजों में भी पानी जमा होने से रोकें।

#2 खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखना भी मच्छरों के प्रवेश को रोकने में मदद करता है, खासकर जब रात में सोने जा रहे हों या जब आप घर से बाहर हों। इससे मच्छर आपके घर के अंदर नहीं आ पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके घर में जाली लगी हुई है तो उसकी जांच करें कि कहीं उसमें कोई छेद या दरार तो नहीं है। इससे मच्छर घर के अंदर नहीं आ पाएंगे।

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#3 कूलर और एयर कंडीशनर की सफाई करते रहें कूलर और एयर कंडीशनर की सफाई करना भी जरूरी है क्योंकि इनमें भी पानी जमा हो सकता है, जिससे मच्छर पनप सकते हैं। इसलिए इन्हें नियमित रूप से साफ करें और अगर इनमें कोई खराबी हो तो तुरंत ठीक करवाएं। इसके अलावा कूलर की पानी की टंकी को भी समय-समय पर खाली करें और उसे अच्छे से साफ करें। इससे मच्छरों के पनपने की संभावना कम हो जाएगी।

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#4 मच्छर भगाने वाली क्रीम का करें इस्तेमाल मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल करने से भी आप सुरक्षित रह सकते हैं। जब भी आप घर से बाहर जाएं या किसी ऐसी जगह जाएं जहां मच्छरों का खतरा हो, तब इस क्रीम को अपने शरीर पर लगाएं ताकि मच्छर आपको न काट सकें। इसके अलावा सोने से पहले भी इस क्रीम का इस्तेमाल करें ताकि रातभर आपको मच्छरों से बचाव हो सके। इस तरह आप डेंगू और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं।